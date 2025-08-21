Newsy Seriale Widzieliśmy 5 odcinków 2. sezonu "Peacemakera". Mamy recenzję!
Widzieliśmy 5 odcinków 2. sezonu "Peacemakera". Mamy recenzję!

Na platformie HBO Max zadebiutował dziś drugi sezon "Peacemakera". Pierwszy sezon serialowego spin-offu "Legionu samobójców. Suicide Squad" z Johnem Ceną w tytułowej roli cieszył się dobrymi opiniami zarówno społeczności Filmwebu (średnia 7,8), jak i krytyków (średnia 8,1). Czy nowe odcinki utrzymują ten poziom? Odpowiedź na to pytanie znajdziecie w naszej recenzji.

W swojej recenzji Ewelina Leszczyńska docenia specyficzne poczucie humoru Jamesa Gunna

"Peacemaker" to taki serial, który po prostu chce się chłonąć. Nie przewiniecie czołówki (bo jest w niej kolejny świetny układ choreograficzny), nie przewiniecie napisów końcowych (bo w ich trakcie trwają przeboje, których po prostu się nie przewija), a na koniec dostajecie jeszcze sceny po napisach, które w żartobliwy sposób rozwijają relacje między bohaterami. Gunn miesza brutalną przemoc, sceny nagości i niewyszukany język z głębszą refleksją na temat przyjaciół – czyli tej rodziny, którą wybieramy sobie sami. Punkowa dezynwoltura każe mu jednak każdy element powagi kontrować wyniesionym prosto z Tromy humorem – może nie najwyższych lotów, ale hej! Na tym właśnie polega jego styl. Jeśli więc "Legionie samobójców" dostaliśmy najlepszy żart o twojej starej, to w drugim sezonie "Peacemakera" mamy najlepszy żart o orlim gównie. I bez kitu, chcecie go usłyszeć.

Przypominamy zwiastun bez cenury, który na kilka dni przed premierą zaprezentowali James Gunn i John Cena. Uwaga, materiał zawiera wulgarny język oraz sceny nagości i przemocy: 



W drugim sezonie "Peacemakera" tytułowy bohater odkrywa alternatywną rzeczywistość, w której jego życie potoczyło się w zupełnie inny sposób: cieszy się szacunkiem otoczenia oraz miłością Emilii Harcourt (Jennifer Holland). Jednocześnie musi skonfrontować się z żądnym zemsty za śmierć syna Rickiem Flagiem seniorem (Frank Grillo), który zastąpi skompromitowaną Amandę Waller na stanowisku szefa agencji ARGUS. 

