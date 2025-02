Harlan Coben spotka się z polskimi fanami na specjalnym pokazie serialu Netfliksa "Tylko jedno spojrzenie"

Jak zdobyć wejściówki na to wydarzenie?

"Tylko jedno spojrzenie": o serialu

– Uważam, że Polacy to moja najwierniejsza i najbardziej inteligentna widownia. Myślę, że znają moje historie lepiej, niż ja sam. Zawsze, kiedy w Polsce powstaje serial na podstawie mojej powieści, dostaję wiele wiadomości. Piszę historię przy biurku w New Jersey, która później inspiruje twórców wielu krajów, a w momencie premiery lokalna i globalna widownia Netflixa za pomocą jednego kliknięcia może ją obejrzeć. To magia. Za każdym razem mnie to wzrusza – podkreśla Harlan Coben , jeden z najpopularniejszych współczesnych autorów kryminałów na świecie. Tylko jedno spojrzenie " to 10. już adaptacja powieści Cobena zrealizowana przez Netflixa na świecie i jednocześnie 3. polska produkcja oparta na jego twórczości literackiej – po " W głębi lasu " i " Zachowaj spokój ".Fani Harlana Cobena będą mogli zdobyć bezpłatne wejściówki na pokaz specjalny serialu i spotkanie z twórcami " Tylko jedno spojrzenie ". Bilety będą dostępne już. Aby je otrzymać, trzeba będzie odpowiedzieć na jedno pytanie. Jedna osoba może odebrać maksymalnie dwie wejściówki. Liczba miejsc na pokazie jest ograniczona!Świat szczęśliwie zamężnej projektantki biżuterii rozpada się na kawałki, gdy odkrywa tajemnicze stare zdjęcie swojego męża w towarzystwie nieznajomych. Zdeterminowana, by poznać szczegóły sprawy, zagłębia się w sieć sekretów i kłamstw, które zagrażają jej bliskim i zmuszają ją do zakwestionowania wszystkiego, w co dotychczas wierzyła.