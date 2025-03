Netflix: polski Top 10 tygodnia – międzynarodowy i krajowy sukces "Tylko jedno spojrzenie"

Top 10 filmów Netfliksa w Polsce: 3-9.03.2025

9 Men in Black: International 2019 1h 55m Komedia Sci-Fi F. Gary Gray Chiny USA Komedia Sci-Fi Chris Hemsworth Tessa Thompson Po bliskim spotkaniu trzeciego stopnia do organizacji Men in Black dołącza agentka M. Trafia ona pod skrzydła bohaterskiego agenta H i od razu zostaje wrzucona w sam środek intergalaktycznego bałaganu. W stolicy Wielkiej Brytanii dochodzi do zabójstwa obcego arystokraty. Duet agentów musi rozwiązać tę sprawę. Trop prowadzi do ukrytej gdzieś na Ziemi broni masowej zagłady, która jest w stanie wywołać ogromne zniszczenia. Ich zadanie mocno się komplikuje, gdy okazuje się, że w szeregach MiB znajduje się szpieg.

6 Pukając do drzwi Knock at the Cabin 2023 1h 40m Thriller M. Night Shyamalan USA Thriller Dave Bautista Jonathan Groff Eric i Adrew razem z adoptowaną córka są na wakacjach w oddalonym od cywilizacji domku letniskowym. Jednak ich wypoczynek zostaje przerwany przez napad. Jeden z włamywaczy, Leonard twierdzi, że zbliża się apokalipsa i że rodzina została wybrana do działania.

5 Apetyt Delicious 2025 1h 42m Thriller Nele Mueller-Stöfen Niemcy Thriller Valerie Pachner Fahri Yardim Niemiecka rodzina spędza letnie wakacje w swojej francuskiej willi. Z pozoru idealne życie jej członków zaczyna się sypać pewnego wieczora, gdy na bocznej drodze ich auto potrąca młodą kobietę, która ostatecznie trafia do ich domu. Początkowa chęć pomocy zaczyna schodzić na dalszy plan i ustępować miejsca zgoła całkiem innym motywom. Każdy z członków rodziny poszukuje w kobiecie czegoś innego i pragnie ją wykorzystać. Za ten błąd wszystkim im przyjdzie jednak wkrótce zapłacić – i to naprawdę słono.

3 Squad 36 Bastion 36 2025 2h 4m Kryminał Thriller Olivier Marchal Francja Kryminał Thriller Victor Belmondo Tewfik Jallab Paryż, czasy współczesne. Ze względu na sankcje Generalnego Inspektoratu Policji Narodowej Francji doświadczony policjant Antoine Cerda zostaje przeniesiony z elitarnej jednostki dochodzeniowo- interwencyjnej do brygady walki z przestępczością i odwraca się od swoich byłych towarzyszy i oddziału dowodzonego przez charyzmatycznego Samiego Belkaïma. 13 miesięcy później dwóch oficerów z jego dawnej jednostki zostaje zabitych w ciągu niecałych 24 godzin. Kiedy trzeci znika w tajemniczych okolicznościach, Antoine Cerda postanawia przeprowadzić własne śledztwo. Jego dochodzenie ujawnią zażartą policyjną rywalizację i stawia go w sytuacji bez wyjścia.

2 Plankton: Film Plankton: The Movie 2025 1h 27m Animacja Komedia Przygodowy USA Animacja Komedia Przygodowy Życie Planktona staje na głowie, gdy jego plan dominacji nad światem zostaje udaremniony.

1 U Pana Boga w Królowym Moście 2024 2h 12m Komedia Jacek Bromski Polska Komedia Krzysztof Dzierma Andrzej Zaborski Młoda archeolożka z Warszawy przybywa do Królowego Mostu, by przeprowadzić badania w lochach miejscowego kościoła. Proboszcz bez zgody biskupa umożliwia jej pracę w nieodkrytych dotąd podziemiach budowli. Dziewczyna znajduje historyczny dokument, według którego Królowy Most powinien być niepodległym państwem. Rozpoczyna się pełna zabawnych, nieoczekiwanych sytuacji i zwrotów akcji walka o odłączenie miasta od Polski i stworzenie samodzielnego kraju.

Top 10 seriali Netfliksa w Polsce: 3-9.03.2025

9 Zapach miłości Tuiskoms 2025 - 45m Melodramat RPA Melodramat Amalia Uys Liza Scholtz (Sezon 1) Owdowiała szefowa kuchni z dnia na dzień traci restaurację i dom. Razem z córką musi wrócić do domu matki w Wilderness. Właśnie tam, w miasteczku, między jego mieszkańcami, rozpoczyna nową podróż, która ostatecznie uwalnia ją od śmierci męża i przywraca jej wiarę w miłość.

7 Medusa 2025 - 37m Dramat Thriller Juan Felipe Cano María Gamboa Kolumbia Dramat Thriller Juana Acosta Manolo Cardona (Sezon 1) Bárbara Hidalgo zostaje wybrana prezeską Medusy - potężnego konglomeratu działającego na północnym wybrzeżu Kolumbii. Jednak tego samego dnia, w którym ma objąć stanowisko, doznaje wypadku na morzu. Gdy wszyscy uznają, że zginęła, a śledztwo kończy się konkluzją, iż ciało milionerki pochłonął ocean, Hidalgo powraca do żywych, aby odkryć, że padła ofiarą nieudanego zamachu. Razem z Dangerem Carmelo, który prowadził postępowanie w jej sprawie, postanawia ustalić, kto jest mózgiem tego planu.

3 Cassandra 2025 50m Thriller Benjamin Gutsche Niemcy Thriller Lavinia Wilson Mina Tander (Miniserial) Najstarszy niemiecki inteligentny dom świecił pustkami przez ponad 50 lat od czasu zagadkowej śmierci poprzednich właścicieli. Dziś, gdy wprowadza się do niego Samira wraz z rodziną, wirtualna asystentka Cassandra wybudza się z wieloletniego uśpienia. Cassandra, stworzona w latach 70., aby opiekować się rodziną oraz wyłączona po śmierci poprzednich mieszkańców, dostrzega swoją drugą szansę. Jednak widzi ona w sobie coś więcej niż tylko dobrą wróżkę, która dba o wszystkie sprawy. Postrzega siebie jako równoprawnego członka rodziny oraz robi, co tylko w jej mocy, aby nie pozostała znów sama – przy użyciu wszystkich dostępnych środków.

2 Love Never Lies: Polska 2023 48m Reality-show Polska Reality-show Maja Bohosiewicz (Sezon 3) Nowe i znajome twarze oraz nieoczekiwana para podchodzą do najtrudniejszej próby dla związku. Czy wygrają miłość i zaufanie, czy też wszystko legnie w gruzach?

