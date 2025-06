Helios nawiązuje współpracę z IMAX. Nowe sale w dwóch miastach

Nowe sale IMAX w sieci kin Helios od 19 grudnia 2025 roku

W oficjalnym oświadczeniu poinformowano, że obie sale będą wyposażone w technologię IMAX with Laser. System obejmuje projekcję laserową w rozdzielczości 4K oraz dźwięk przestrzenny IMAX Precision Sound.Technologia IMAX with Laser wykorzystuje autorskie rozwiązania IMAX w zakresie projekcji obrazu i dźwięku. Zapewnia wysoką rozdzielczość, szeroki zakres kolorów oraz precyzyjne brzmienie.Widzowie będą mieli dostęp do obrazu o zwiększonej jasności i kontraście, rozszerzonej palecie barw oraz systemu dźwiękowego z równomiernym rozprowadzeniem dźwięku w sali.zostanie przygotowany w technologii IMAX DMR (Digital Media Remastering), która dostosowuje materiał do specyfiki projekcji IMAX. Premiera nowego " Avatara " została zaplanowana na 19 grudnia.Pandorę znów napada wroga korporacja w poszukiwaniu cennych minerałów. Jack i Neytiri wraz z rodziną zmuszeni są opuścić wioskę i szukać pomocy u innych plemion zamieszkujących planetę.Film zdobył Oscara za efekty specjalne.