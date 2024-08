James Cameron wyjaśnia: Michelle Yeoh nie wystąpi w "Avatarze 3"

W których "Avatarach" zobaczymy Michelle Yeoh?

Trzecia część serii, której pełen tytuł – " Avatar: Fire and Ash " – poznaliśmy w tym tygodniu, trafi do kin 19 grudnia 2025 roku. Niestety,, powiedział Cameron w wywiadzie z Entertainment Weekly., dodał reżyser.W 2109 roku ujawniono, że Yeoh wystąpi jako doktor Karina Mogue. Avatar 4 " ma wejść do kin 21 grudnia 2029. Premierę " Avatara 5 " zaplanowano na 19 grudnia 2031.