"Avatar: Fire and Ash": James Cameron ujawnia czas trwania. Przygotujcie się na długi seans

Getty Images © Marc Piasecki

"Avatar: Fire and Ash": James Cameron ujawnia czas trwania filmu

"Avatar: Istota wody" w podcaście Mam parę uwag

Zobacz zwiastun filmu "Avatar: Istota wody"

W rozmowie z magazynem "Empire" James Cameron powiedział, że druga i trzecia część " Avatara " mają równą długość. Oznacza to, że " Fire and Ash " będzie trwało ponad trzy godziny. Przy okazji reżyser zdementował pogłoski o opóźnieniu premiery. Według jego słów prace wyprzedzają harmonogram trwającej właśnie postprodukcji.Światowa premiera filmu " Avatar: Fire and Ash " zaplanowana jest na 19 grudnia tego roku.Przypominamy odcinek podcastu Mam parę uwag, w którym Julia Taczanowska i Jakub Popielecki rozmawiają o filmie " Avatar: Istota wody ": Istota wody ", czyli kontynuacja megahitu "Avatar" Jamesa Camerona , trafiła na ekrany w 2022 roku. Film, nagrodzony Oscarem za najlepsze efekty specjalne, cieszy się statusem jednej z najbardziej kasowych produkcji wszech czasów. Zobaczcie zwiastun:Akcja filmu " Avatar: Istota wody " rozgrywa się ponad dziesięć lat po wydarzeniach z pierwszej części. To opowieść o rodzinie Jake'a i Neytiri oraz ich staraniach, by zapewnić bezpieczeństwo sobie i swoim dzieciom, mimo tragedii, których wspólnie doświadczają i bitew, które muszą stoczyć, aby przeżyć.