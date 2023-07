ILE? "Barbie" to dopiero początek. Mattel szykuje 45 filmów!

Mattel podbije kina?

Getty Images © Justin Sullivan



Zwiastun filmu "Barbie"

Wszystkie znaki na ziemi i niebie wskazują, że w Amerycebędzie hitem i to pomimo faktu, że nie trafi do sal premium (np. IMAX), które zajmie. Jednak dla Mattel jest to dopiero początek podboju świata kinowego.Ynon Kreiz, który został szefem koncernu w 2018 roku, prowadzi firmę do zmiany z producenta zabawek do twórcy marek o dużym franczyzowym potencjale. Częścią tej polityki jest tworzenie filmów, które będą budować świadomość marek Mattel. I tak narodziło sięjest pierwszym produktem Mattel Film, ale zdecydowanie nie ostatnim. Jak podaje "The New Yorker",Trzynaście z nich zostało oficjalnie ogłoszonych. Pozostałe na razie trzymane są w tajemnicy."The New Yorker" nie podaje szczegółów dotyczących rozwijanych projektów, ale o kilku z nich wspomina. Będzie na przykładKolejnym projektem jestbazujący na linii zabawek o astronaucie. W ten film zaangażowany jest Tom Hanks J.J. Abrams pracuje z kolei nad, czyli filmem inspirowanym resorakami. Jest też, z którym wiązany jest Vin Diesel Mattel nie ma jednego hollywoodzkiego studia, z którym współpracowałoby na warunkach wyłączności. Zamiast tego różne projekty powstają z różnymi partnerami, w tym nawet z platformami streamingowymi (jak netfliksowy). Ile z nich jednak ujrzy światło dzienne, tego oczywiście nie wiadomo.