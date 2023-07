Zjecie tam ptasi embrion, ale "Barbie" nie zobaczycie. Zaskakujący powód

Zwiastun filmu "Barbie"

Dlaczego "Barbie" nie trafi do kin w Wietnamie?

Warner Bros. zaplanował wietnamską premierę filmuna 21 lipca. Jedak tamtejsi cenzorzy dopatrzyli się treści niedopuszczalnych w tamtejszym kinie. O co poszło?Problemem okazała się. Chodzi mianowicie o pojawiającą się dość abstrakcyjną mapę świata.Linia została wyznaczona przez władze Chiny w celu określenia obszaru ich wód terytorialnych Morza Południowochińskiego.. To doprowadziło do wejścia Chin w spór terytorialny ze wszystkimi morskimi sąsiadami:Trybunał w Hadze uznał tę linię za nielegalną w świetle międzynarodowego prawa morskiego, jednak Chiny nie przyjęły tego do wiadomości.Mapa świata, która doprowadziła do zakazania filmuwygląda tak: