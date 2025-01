Indyjska gwiazda zaatakowana nożem we własnym domu! Saif Ali Khan trafił do szpitala

Saif Ali Khan zaatakowany nożem. Co się stało?

Getty Images © Hindustan Times



Policja prowadząca czynności w okolicy miejsca ataku



Zwiastun filmu "Devara Part 1"

Szczegóły zdarzenia są aktualnie badane przez policję. Wiadomo, że Saif Ali Khan został zaatakowany we własnym domu.Kim jest sprawca, tego na razie nie podano. Wiadomo, że między mężczyznami doszło do sprzeczki i wtedy Khan został zaatakowany.Konieczna była natychmiastowa operacja.Na chwilę obecną nikt nie został aresztowany. Nie jest nawet jasne, skąd mężczyzna wziął się w apartamencie aktora. Kamery zainstalowane w budynku nie zarejestrowały nikogo wchodzącego na krótko przed tym, jak doszło do ataku. Saif Ali Khan to jedna z większych gwiazd indyjskiego kina. Ma na swoim koncie ponad 70 ról filmowych. Ostatnio mogliśmy go oglądać w widowisku