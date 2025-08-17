Newsy Filmy Gal Gadot o "Śnieżce": To rozczarowujące. W tle izraelskie ludobójstwo
Gal Gadot – ekranowa Wonder Woman, a ostatnio także Zła Królowa w nowej "Śnieżce" – udzieliła wywiadu, w którym wyraziła głębokie rozczarowanie słabymi wynikami finansowymi widowiska. Jej zdaniem powodem stała się sytuacja polityczna wokół izraelsko-palestyńskiego konfliktu. W rozmowie w izraelskim programie "The A Talks" aktorka powiedziała wprost, że pojawiła się "ogromna presja na gwiazdy, by wypowiadały się przeciwko Izraelowi". A to, jaki wpływ polityka miała na sam film, było "rozczarowujące".

Gal Gadot o presji, by wypowiadać się przeciwko Izraelowi


Naprawdę świetnie się bawiłam na planie i byłam przekonana, że film odniesie wielki sukces – powiedziała Gadot. – Bardzo lubiłam pracować z Rachel Zegler, śmiałyśmy się, rozmawiałyśmy, było fajnie. Dlatego rozczarowało mnie, że całość potoczyła się inaczej.

Aktorka przypomniała, że po 7 października w Hollywood, podobnie jak w innych branżach, pojawiła się silna presja wobec artystów, by zabierali głos przeciwko Izraelowi. Jej zdaniem to przełożyło się na odbiór "Śnieżki" i w konsekwencji słabe wyniki w kinach.

Wywierana jest ogromna presja na celebrytów, żeby wypowiadali się przeciwko Izraelowi. Mogę próbować tłumaczyć i dawać ludziom kontekst, ale ostatecznie każdy sam podejmuje decyzję. Byłam rozczarowana, że film tak bardzo na tym ucierpiał i nie poradził sobie w kinach – podsumowała Gadot. 

Gal Gadot jako Wonder Woman

Gal Gadot w izraelskim wojsku


W tle kontrowersji pozostaje również fakt, że Gadot służyła w izraelskiej armii i brała udział w wojnie libańskiej w 2006 roku, co w przeszłości wywoływało protesty, a w Libanie doprowadziło nawet do zakazu wyświetlania "Wonder Woman" z jej udziałem. Z kolei Zegler otwarcie wspiera Palestynę i Gazę, co – jak donosiły media – miało powodować napięcia w promocji filmu.

Tymczasem wokół Gadot nie słabną emocje: w ostatnich miesiącach uroczystość odsłonięcia jej gwiazdy w Hollywood Walk of Fame została opóźniona przez demonstrantów, a na planie "The Runner" w Londynie doszło do protestów oraz zatrzymań osób próbujących zakłócić prace nad filmem.

"Śnieżka" – zobacz zwiastun filmu z Gal Gadot w roli Złej Królowej



Aktorska adaptacja disnejowskiej animacji o Królewnie Śnieżce z 1937 roku. Za kamerą tym razem stanął Marc Webb. W Śnieżkę wcieliła się Rachel Zegler.  


