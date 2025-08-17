Gal Gadot o "Śnieżce": To rozczarowujące. W tle izraelskie ludobójstwo

Gal Gadot – ekranowa Wonder Woman, a ostatnio także Zła Królowa w nowej "Śnieżce" – udzieliła wywiadu, w którym wyraziła głębokie rozczarowanie słabymi wynikami finansowymi widowiska. Jej zdaniem powodem stała się sytuacja polityczna wokół izraelsko-palestyńskiego konfliktu. W rozmowie w izraelskim programie "The A Talks" aktorka powiedziała wprost, że pojawiła się "ogromna presja na gwiazdy, by wypowiadały się przeciwko Izraelowi". A to, jaki wpływ polityka miała na sam film, było "rozczarowujące".
Gal Gadot o presji, by wypowiadać się przeciwko IzraelowiNaprawdę świetnie się bawiłam na planie i byłam przekonana, że film odniesie wielki sukces
– powiedziała Gadot
. – Bardzo lubiłam pracować z Rachel Zegler, śmiałyśmy się, rozmawiałyśmy, było fajnie. Dlatego rozczarowało mnie, że całość potoczyła się inaczej.
Aktorka przypomniała, że po 7 października w Hollywood, podobnie jak w innych branżach, pojawiła się silna presja wobec artystów, by zabierali głos przeciwko Izraelowi. Jej zdaniem to przełożyło się na odbiór "Śnieżki" i w konsekwencji słabe wyniki w kinach. Wywierana jest ogromna presja na celebrytów, żeby wypowiadali się przeciwko Izraelowi. Mogę próbować tłumaczyć i dawać ludziom kontekst, ale ostatecznie każdy sam podejmuje decyzję. Byłam rozczarowana, że film tak bardzo na tym ucierpiał i nie poradził sobie w kinach
– podsumowała Gadot.
Gal Gadot jako Wonder Woman
Gal Gadot w izraelskim wojsku
W tle kontrowersji pozostaje również fakt, że Gadot
służyła w izraelskiej armii i brała udział w wojnie libańskiej w 2006 roku, co w przeszłości wywoływało protesty, a w Libanie doprowadziło nawet do zakazu wyświetlania "Wonder Woman
" z jej udziałem. Z kolei Zegler
otwarcie wspiera Palestynę i Gazę, co – jak donosiły media – miało powodować napięcia w promocji filmu.
Tymczasem wokół Gadot
nie słabną emocje: w ostatnich miesiącach uroczystość odsłonięcia jej gwiazdy w Hollywood Walk of Fame została opóźniona przez demonstrantów, a na planie "The Runner
" w Londynie doszło do protestów oraz zatrzymań osób próbujących zakłócić prace nad filmem.
"Śnieżka" – zobacz zwiastun filmu z Gal Gadot w roli Złej Królowej
Aktorska adaptacja disnejowskiej animacji o Królewnie Śnieżce z 1937 roku. Za kamerą tym razem stanął Marc Webb
. W Śnieżkę wcieliła się Rachel Zegler
.