Internetowy festiwal We Are One ujawnia program

10-dniowy internetowy festiwal We Are One: A Global Film Festival ujawnił swój program. Wydarzenie będzie streamowane za pośrednictwem YouTube'a. W jego trakcie zobaczymy ponad 100 filmów wybranych przez przedstawicieli 21 najważniejszych międzynarodowych festiwali takich jak m.in. Cannes, Berlin, Wenecja, Sundance, Toronto czy Tribeca.W programie znajdą się produkcje z ponad 35 krajów. Wśród nich zobaczymy 23 pełnometrażowe fabuły i 8 pełnometrażowych dokumentów, 57 fabularnych i 15 dokumentalnych szortów, 15 paneli/dyskusji i 5 tytułów VR. 13 z nich będzie światowymi premierami, 31 - internetowymi premierami, a 5 - międzynarodowymi internetowymi premierami.Pełen program wydarzenia znajdziecie TUTAJ Wśród spotkań i dyskusji z twórcami zobaczymy archiwalne oraz premierowe panele z udziałem takich reżyserów, jak m.in. Francis Ford Coppola Udział w imprezie jest darmowy, ale festiwal ma też wymiar charytatywny. Organizatorzy współpracują z takimi organizacjami jak m.in. WHO, UNICEF i Doctors Without Borders, a widzowie będą mieli okazję wesprzeć finansowo walkę z koronawirusem.Wydarzenie odbędzie się w dniach 29 maja - 7 czerwca.