J.J. Abrams i Jennifer Garner znów łączą siły

- oto tytuł nowej produkcji Apple, na planie której ponownie spotkają się J.J. Abrams Jennifer Garner , odpowiedzialni za sukcesBędzie to oparta na faktach historia Amy Silverstein, która w oczekiwaniu na drugi przeszczep serca, spotkała grupę niezwykłych kobiet. To dzięki nim znalazła w sobie wewnętrzną siłę, by sprostać wszystkim przeciwnościom losu i przetrwać najtrudniejszy czas w życiu.Liczba odcinków ani data premiery nie zostały jeszcze potwierdzone. Abrams będzie producentem wykonawczym całości, Garner zagra główną rolę.