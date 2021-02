J.J. Abrams produkuje serial o przygodach Johna Constantine'a

To już pewne: należące do J.J. Abramsa studio Bad Robot przygotowuje nowy serial o przygodach Johna Constantine'a . Projekt powstaje dla serwisu streamingowego HBO Max.Jak podaje serwis Deadline, serial ma skupić się na młodzieńczym okresie życia Constantine'a . Główna rola zostanie powierzona aktorowi będącemu przedstawicielem mniejszości etnicznej. Scenariusz pilotowego odcinka napisał Guy Bolton. John Constantine to enigmatyczny i arogancki Brytyjczyk, łowca demonów, mistrz okultyzmu i detektyw, który – niechętnie, ale jednak – broni naszego świata przed inwazją mrocznych sił. Jego postać zadebiutowała w 1985 roku na kartach komiksu "Swamp Thing". Solowe przygody odbywał na kartach serii "Hellblazer", obecnie możemy czytać o nim w kolejnych zeszytach "Constantine'a". Jego twórcami są Alan Moore Constantine'a grało do tej pory dwóch aktorów. W f ilmie kinowym z 2005 roku w bohatera wcielił się Keanu Reeves . W latach 2014-2015 stacja NBC emitowała serial " Constantine " z Mattem Ryanem w tytułowej roli.