"Constantine 2" powstaje? Reżyser odpowiada

Co dalej z "Constantine 2"? Fani poznali odpowiedź

Zwiastun filmu "Constantine"

Collider spytał się reżyserao to, na jakim etapie jest sequel filmu " Constantine ". Ten miał dobrą i złą wiadomość dla fanów.Zła wiadomość jest tak, że na razie film nie powstaje. Dobra jest tak, że "tak blisko realizacji sequela jeszcze nie byliśmy". Lawrence zasugerował również, że fabuła dwójki nie będzie bazować na konkretnym komiksie. Zamiast tego jest to wypracowany wspólnie z Keanu Reevesem Akivą Goldsmanem pomysł, który zrodził się po wielu latach rozmów i czytania różnych komiksów, których bohaterem był Constantine to ekranizacja cyklu komiksów DC pt.. Tytułowy bohater - enigmatyczny i arogancki Brytyjczyk - jest łowcą demonów, mistrzem okultyzmu i detektywem, który broni naszego świata przed inwazją mrocznych sił. Cechami charakterystycznymi Johna Constantine'a są cynizm, czarny humor, przenikliwa inteligencja oraz uzależnienie od nikotyny. W komiksach wygląd postaci, której twórcami są Alan Moore , Steve Bissette i John Totleben, był wzorowany na Stingu Pierwszy " Constantine " sprzedał się poniżej oczekiwań, zarabiając na całym świecie 230 milionów dolarów przy budżecie rzędu 100 milionów dolarów. Z upływem lat film Francisa Lawrence'a zaczął jednak cieszyć się statusem dzieła kultowego.