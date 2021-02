Jack Black w filmowym "Borderlands"

Obsada filmowego " Borderlands " robi się coraz dziwaczniejsza. I coraz bardziej imponująca. Właśnie dołączył do niej Jack Black (" Jumanji. Następny poziom "). Black nie pojawi się na ekranie we własnej osobie. Będzie natomiast głosem Claptrapa - kultowego robota o schizofrenicznej osobowości, który pomaga łowcom odkryć tajemnice Pandory (tak, my też liczyliśmy na Davida Eddingsa , ale nie można mieć wszystkiego). Przypomnijmy, że w obsadzie są już Jamie Lee Curtis , która wcieli się w postać Tannis, Cate Blanchett , która zagra ulubienicę Graczy, Lilith oraz Kevin Hart w roli żołnierza Rolanda.Film realizowany jest na bazie popularnego cyklu gier wideo. Za kamerą stanie Eli Roth . Całość powstanie dla studia Lionsgate.Pierwsza część gry powstała w 2009 roku - wyprodukowało ją studio Gearbox Software. Jej bohaterami jest czwórka łowców, którzy przybywają na opuszczoną planetę Pandora w poszukiwaniu legendarnego skarbca należącego do wymarłej rasy Erydian. Bohaterom pomaga w misji tajemniczy anioł. Cykl doczekał się kilku kontynuacji, z których ostatnia -- miała premierę w 2019 roku.