Największe kinowe wtopy 2024 roku. Nie tylko filmy Warner Bros. i Sony

Te filmy przyniosły milionowe straty. Największe finansowe porażki 2024 roku

Zwiastun filmu "Joker: Folie à Deux"

Pierwszą piątkę otwiera komiksowe widowisko Sony. Box-office'owe wpływy wyniosły 62,1 mln dolarów.Deadline wylicza, że Sony zarobiło na filmie " Kraven Łowca : 30 mln pochodzi z dystrybucji kinowej, 40 mln ze sprzedaży płyt DVD/Blu-ray oraz 50 mln dolarów z praw do dystrybucji telewizyjnej i streamingowej.Tymczasem koszty wyniosły: 110 mln wydano na samą produkcję filmu, 50 mln na produkcję kopii oraz marketing, 31 mln to inne wydatki.W efekcie film przyniósł 71 mln dolarów straty.Czwarte miejsce należy do filmu " Megalopolis ", który Francis Ford Coppola sfinansował dając w zastaw swoje udziały w Delicato Family Wines. Box office'owy wynik filmu to 14,4 mln dolarów.Według portalu Deadline przychody z filmu wyniosły. Większość tej kwoty (50 mln dolarów) pochodzi ze sprzedaży praw do dystrybucji kinowej na świecie. Zaś 17 mln dolarów to zarobki z dystrybucji cyfrowej i telewizyjnej.Tymczasem wydatki wyniosły łącznie. Większość z tej kwoty (120 mln dolarów) to oczywiście koszt realizacji filmu.W efekcie film przyniósł stratę w wysokości 75,5 mln dolarów.Nie każde widowisko growe kończy się kasowym sukcesem. Na trzecim miejscu znalazł się film " Borderlands ", którego box-office'owy wynik to 33 mln dolarów.Według źródeł Deadline zarobki " Borderlands " wyniosły. Większość tej kwoty (70 mln dolarów) pochodzi ze sprzedaży praw do dystrybucji na świecie. 27 mln dolarów pochodzi z dystrybucji cyfrowej i telewizyjnej.Łączne koszty związane z filmem Deadline wylicza naZ tego 120 mln dolarów to sam budżet filmu, a 30 mln to koszt produkcji kopii oraz promocji.W efekcie film przyniósł stratę sięgającą 80 mln dolarów.Jeśli Warner Bros. nie zgodzi się na realizację kolejnego filmu w tym cyklu, to łatwo się domyślić powodu. Film George'a Millera okazał się drugą największą wtopą 2024 roku. Wynik box-office'owy to 174,2 mln dolarów.Deadline twierdzi, że film w sumie zarobił: 76 mln z dystrybucji kinowej, 50 mln z dystrybucji cyfrowej, 85 mln z telewizji i streamingu.Całkowity koszt filmu to jednak. Z tego 168 mln dolarów to budżet filmu, a 108 mln koszt realizacji kopii oraz promocji.W efekcie film przyniósł stratę w wysokości 119,6 mln dolarów.Do Warner Bros. należy także największa wtopa 2024 roku. Sequel jednego z najbardziej kasowych filmów studia w box-offisie osiągnął wynik 207,5 mln dolarów.Łączne zarobki filmu to zdaniem Deadline(57 mln kino, 55 mln rynek kina domowego, 85 mln telewizja i streaming).Łączne koszty filmu to, z czego 200 mln dolarów to budżet, 106,3 mln to kopie oraz marketing, a 65 mln to odsetki i inne wydatki.W efekcie film stracił prawie 144,3 mln dolarów.