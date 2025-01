Jacques Audiard przeprasza za "Emilię Pérez". Kogo uraził?

Getty Images © Taylor Hill

Jacques Audiard przeprasza za "Emilię Pérez"

O czym opowiada "Emilia Pérez"? Zobacz zwiastun

Ze względu na kontrowersje wokół " Emilii Pérez Jacques Audiard był zmuszony odwołać spotkanie i sesję Q&A zaplanowaną w meksykańskiej Cineteca Nacional. Reżyser wystosował oficjalne przeprosiny. Czytamy w nich:Blog World of Reel zwraca uwagę, że Audiard wielokrotnie tłumaczył, iż eksploracja meksykańskiej kultury nie była jego celem. Film został nakręcony we Francji, a Meksyk miał jedynie służyć jako tło dla przedstawionej w nim opowieści. Emilia Pérez " zadebiutowała na ubiegłorocznym festiwalu w Cannes. Film Jacquesa Audiarda zdobył też cztery Złote Globy oraz aż 11 nominacji do nagród Brytyjskiej Akademii Filmowej. Zobaczcie jego zwiastun:Niedoceniana prawniczka Rita ( Zoe Saldana ) otrzymuje propozycję nie do odrzucenia. Zleceniodawcą jest narkotykowy baron Manitas, dla którego ma zorganizować formalności związane ze zmianą płci. Bohaterka przyjmuje ofertę i znakomicie radzi sobie z realizacją zadania, w trakcie którego spotyka na swojej drodze tytułową Emilię Pérez ( Karla Sofía Gascón ). Kobieta jest całkowitym przeciwieństwem Manitasa. To pełna empatii, charyzmatyczna filantropka walcząca o Meksyk bez przemocy. Czy jednak da się wymazać krwawą przeszłość?