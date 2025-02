Jacques Audiard nie chce rozmawiać z gwiazdą "Emilii Pérez"

Jacques Audiard unika gwiazdy swojego filmu

Dlaczego Netflix odciął się od Gascon?

, powiedział Jacques Audiard Karli Sofii Gascón w wywiadzie dla "Deadline"., dodał reżyser., podsumował reżyser.Jeszcze nie tak dawno wydawało się, że Karla Sofía Gascon jest w natarciu. Zaatakowała nawet otoczenie swojej największej konkurentki Fernandy Torres , twierdząc, że prowadzą oni czarny PR w stosunku do jej osoby.Ten konflikt szybko zszedł na dalszy plan, kiedy dziennikarka Sarah Hagi przypomniała czytelnikom stare wpisy Gascón z mediów społecznościowych. W swoich komentarzach sprzed paru lat aktorka nie miarkowała słów i ostro wypowiadała się o islamie, chrześcijaństwie oraz samej gali oscarowej, którą nazywała "afrokoreańskim festiwalem" i "demonstracją BLM".Kiedy w mediach społecznościowych wybuchła burza, a słowa Gascon publikowały najważniejsze branżowe portale, aktorka postanowiła aktywnie się bronić. I to właśnie – jak twierdzi The Hollywood Reporter – ostatecznie stało za decyzją Netfliksa, by odciąć się od gwiazdy " Emilii Pérez ".Przedstawicielom platformy nie spodobało się bowiem to, jak Gascon się broni oraz to, że nie konsultowała z nimi swoich działań.