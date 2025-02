Kontrowersje "Emilii Pérez": Netflix będzie lustrował social-media gwiazd?

Czy Netflix będzie lustrował social-media gwiazd?

Variety opiera swój artykuł na niedawno przeprowadzonym wywiadzie z Belą Bajarią, dyrektor ds. treści serwisu Netflix. W podcaście Puck and The Ringer wypowiedziała się na temat potencjalnych mechanizmów weryfikacji kont w mediach społecznościowych tak, by zapobiec podobnym do tej wokół " Emilii Pérez " kontrowersjom w przyszłości.- powiedziała Bajaria.W dalszej części kobieta zaznacza, że choć proces lustracji kont w mediach społecznościowych nie jest częstą praktyką, podobne do tej wokół Gascon kontrowersje wybuchają od czasu do czasu, uderzając w wizerunek zarówno autorów dawnych wypowiedzi, jak i studiów, które ich zatrudniają. Bajaria dodaje, że za sprawą niedawnego skandalu, którego ofiarą stała się " Emilia Pérez ", temat lustrowania social-mediów wrócił na tapet i jest rozważany w kuluarach serwisu.- dodaje Bajaria.Warto przypomnieć, że stare wypowiedzi Gascón niezwykle pokrzyżowały szyki Netflixowi, który – choć jest jedynie dystrybutorem filmu na Stany Zjednoczone – zauważył w dziele Jacquesa Audiarda głównego faworyta do najważniejszych nagród amerykańskiego przemysłu filmowego. 13 nominacji, które otrzymała " Emilia Pérez " zapowiadały tryumf w większości najważniejszych kategorii. W tym także w kategorii aktorki pierwszoplanowej.Jeszcze nie tak dawno wydawało się, że Karla Sofía Gascon jest w natarciu. Zaatakowała nawet otoczenie swojej największej konkurentki Fernandy Torres , twierdząc, że prowadzą oni czarny PR w stosunku do jej osoby.Ten konflikt szybko zszedł na dalszy plan, kiedy dziennikarka Sarah Hagi przypomniała czytelnikom stare wpisy Gascón z mediów społecznościowych. W swoich komentarzach sprzed paru lat aktorka nie miarkowała słów i ostro wypowiadała się o islamie, chrześcijaństwie oraz samej gali oscarowej, którą nazywała "afrokoreańskim festiwalem" i "demonstracją BLM".Kiedy w mediach społecznościowych wybuchła burza, a słowa Gascon publikowały najważniejsze branżowe portale, aktorka postanowiła aktywnie się bronić. I to właśnie – jak twierdzi The Hollywood Reporter – ostatecznie stało za decyzją Netfliksa, by odciąć się od gwiazdy " Emilii Pérez ".Przedstawicielom platformy nie spodobało się bowiem to, jak Gascon się broni oraz to, że nie konsultowała z nimi swoich działań.