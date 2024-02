Jak Ray Winstone wspomina pracę z Marvelem przy "Czarnej Wdowie"? Nie najlepiej

Ray Winstone o "Czarnej Wdowie" i Marvelu

"Czarna Wdowa"

Ray Winstone – ostatnie role

Zwiastun filmu "Dama" z Millie Bobby Brown i Rayem Winstone'em

Opowiadając o swojej współpracy z Marvelem, Winstone przyznał, że największe trudności pojawiły się wtedy, gdy głos zaczęli zabierać producenci i pojawiła się konieczność dokrętek.– zaczął. I dodał:– podkreślił.Winstone doszedł nawet do wniosku, że powinien rzucić ten projekt, ale zdał sobie sprawę, że nie może.Aktor przyznał też, że czasem podejmuje się projektów wyłącznie ze względu na pieniądze. Tak na przykład opowiedział o filmie " Indiana Jones i Królestwo Kryształowej Czaszki ":– podsumował.Po premierze " Czarnej Wdowy " Winstone zagrał w filmie " A Bit of Light ", gdzie wcielił się w ojca walczącej z alkoholizmem kobiety, a także w " Narodzinach mistrza " z Russellem Crowe'em . Na swoją premierę 8 marca czeka właśnie " Dama " z Millie Bobby Brown . Winstone gra w filmie Króla.Posłuszna podwładna zgadza się poślubić przystojnego księcia. Jednak okazuje się, że rodzina królewska zwerbowała ją jako ofiarę, aby spłacić starożytny dług. Wrzucona do jaskini z ziejącym ogniem smokiem musi polegać na swoim sprycie i woli przetrwania.