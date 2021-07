Kevin Feige "zażenowany" podejściem Disneya do Johansson

Szef Marvel Studios Kevin Feige jest podobno "wkurzony" i "zażenowany" tym, jak studio Disney potraktowało Scarlett Johansson w sprawie dystrybucji widowiska " Czarna Wdowa ".Przypomnijmy: w tym tygodniu Scarlett Johansson pozwała studio Disney, twierdząc, że decyzja o wprowadzeniu " Czarnej Wdowy " jednocześnie na platformie Disney+ pozbawiła ją zagwarantowanych w kontrakcie milionów dolarów. Kiedy " Czarna Wdowa " trafiła do kin, zanotowała w Stanach Zjednoczonych rekord otwarcia czasów pandemii COVID-19. Jednak już tydzień później uzyskała dramatyczny spadek wpływów, większy od wszystkich wcześniejszych produkcji Marvela. Właściciele kin natychmiast podnieśli krzyk, że jest to efekt obecności filmu na platformie Disney+.Studio odpowiedziało, że w pełni wywiązało się ze swoich kontraktowych zobowiązań i Johansson otrzymała dodatkowe wynagrodzenie związane z premierą filmu na Disney+.Matthew Belloni, były redaktor magazynu The Hollywood Reporter, ujawnił w swoim newsletterze, że zarządzający Marvel Studios Kevin Feige nie jest zadowolony z tego, jak studio rozegrało sytuację. Feige jest rzekomo "wkurzony" oraz "zły i zażenowany". Tym bardziej, że podobno lobbował on przeciwko hybrydowej dystrybucji filmu. Nie chciał też konfliktu z Johansson , z którą współpracuje od czasów " Iron Mana 2 " (2010). Gdy zaczęły pojawiać się box-office'owe wyniki " Wdowy ", nalegał, by studio zadośćuczyniło gwieździe.To nie pierwszy raz, gdy Feige nie zgadza się ze studyjnymi wytycznymi. Swego czasu nie dogadywał się z byłym prezesem Marvela, Ike'iem Perlmutterem. Gdy zagroził, że to stawia jego przyszłość w Disneyu pod znakiem zapytania, został usunięty spod jego zwierzchnictwa i zyskał większą samodzielność. Belloni spekuluje, że w obecnej sytuacji przyszłość producenta w Marvelu ponownie nie jest pewna. Jego zdaniem jest nawet szansa, że Feige przejdzie do DC Films.