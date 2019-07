Jaki tablet do oglądania filmów i seriali?

Nie chcecie rezygnować ze swoich ulubionych filmów i seriali w wakacje, ale nie wiecie, jaki tablet wybrać? Najlepiej taki, który jest lekki i bez problemów zmieści się w plecaku. Ale waga i wymiary nie są jedynymi kryteriami. Pod lupę warto wziąć także funkcje i parametry, które są niewidoczne dla oczu, a zdecydują o jakości waszego doświadczenia.Od kilku lat coraz większą popularnością cieszą się tablety z ekranami o przekątnej powyżej 10. Powód prozaiczny. Filmy lub seriale lepiej ogląda się na większym wyświetlaczu. I taki też sugerujemy. Tym bardziej, że wymiary takiego tabletu - za sprawą węższych ramek - niewiele różnią się od starszych modeli z mniejszymi wyświetlaczami.Przed zakupem również sprawdź, czy tablet ma tryb ochrony oczu (redukuje emisję szkodliwego światła) oraz jaka jest rozdzielczość wyświetlacza. Tablety premium oferują rozdzielczość co najmniej 2K. Zapewnia ona niemal krystaliczny obraz, choć cena za to jest również premium. Najdroższe modele przekraczają wartość 5 tys. zł. Są jednak wyjątki. Huawei MediaPad M5 10 z ekranem 2K kosztuje kilkukrotnie mniej.Tańszą alternatywą będzie tablet z ekranem Full HD. Rozdzielczość jest mniejsza, jednak nie na tyle, by obraz tracił przez to detale i kontrast. Przykładem może być Huawei MediaPad T5 10. Duży ponad 10-calowy ekran o rozdzielczości Full HD IPS odzwierciedla rzeczywiste kolory i uwypukla wiele szczegółów.Na rynku znajdziemy również urządzenia wyposażone w słabszą technologię HD, która jednak maniaków filmowych może rozczarować.Podczas oglądania filmów równie ważna, jeśli nie ważniejsza jest muzyka. Nie wierzysz? Przeprowadź prosty eksperyment! Maksymalnie ścisz ścieżkę dźwiękową w filmie, a na innym urządzeniu włącz utwór, który będzie kontrastować z oryginalną muzyką. Przekonasz się, że nasze emocje mocniej niż obraz stymulują doznania dźwiękowe.Pamiętaj o tym, gdy odwiedzisz sklep z elektroniką. Tablet z czterema głośnikami powinien być lepszy niż z dwoma. Ale tak być nie musi. Ważna jest też technologia, która kryje się w głośnikach.Urządzenie nawet z dwoma wzmacniaczami stereo mogą zapewnić czyste i przestrzenne dźwięki, które za sprawą dodatkowych rozwiązań mogą być modulowane i na bieżąco dostosowywane do specyfiki miejsc, do których przenoszą nas bohaterowie oglądanych filmów.Im większy ekran, tym szybsze zużycie energii. Dlatego przy zakupie tabletu warto sprawdzić pojemność baterii i raz jeszcze spojrzeć na przekątną ekranu.Jeśli ekran jest duży (powyżej 10), a pojemność baterii mała (3 000 mAh) ryzykujemy, że w połowie drogi między Warszawą, a Olsztynem tablet po prostu się wyłączy. Jeśli podróżujemy pociągiem, ratunkiem może być podpięcie urządzenia do gniazdka w wagonie, choć różnie z tym bywa. Prąd czasami jest, a czasami nie ma.Lepiej liczyć na siebie i przyjąć prostą zasadę: tablet z ekranem o przekątnej przekraczającej 10 powinien mieć baterię o pojemności co najmniej 5 000 mAh. Taka pojemność powinna umożliwić odtwarzanie wideo przez kilka godzin.Na sklepowe półki producenci często wprowadzają modele tabletów w dwóch wariantach. Pierwszy oferuje tylko dostęp do lokalnej sieci wi-fi. Drugi (droższy o 100-200 zł) wyposażony jest w dodatkowy moduł LTE, który po zainstalowaniu karty SIM umożliwia połączenie z szybkim internetem.Transmisja plików wideo, owszem, obciąża miesięczny abonament, ale niektórzy operatorzy mogą oferować bezpłatne usługi na wybrane platformy video on demand przez określony czas.Alternatywnym rozwiązaniem jest pobieranie i przechowywanie w pamięci tabletu filmów i seriali. Rozwiązanie dobre, choć nie jest idealne. Dobre, bo nie musimy płacić za mobilny internet. A nie idealne, bo platformy vod umożliwiają pobieranie i zapisywanie tylko wybranych tytułów, i to na określony czas. Ale lepsze to niż nic!Przy czym przed zakupem warto sprawdzić, jaką pamięć wbudowano w tablet. Im więcej filmów lub seriali chcemy zapisać na dwutygodniowy urlop, tym mniej miejsca na zdjęcia lub aplikacje, które mogą się okazać pomocne podczas wakacji.Na rynku najczęściej oferowane są urządzenia w trzech konfiguracjach: 16 GB, 32 GB oraz 64 GB. Huawei MediaPad T5 dostępny jest w każdej z wymienionych konfiguracji.Wiadomo, muszą być najlepsze! Czyli takie, które zapewnią mocne basy, czyste i realistyczne dźwięki, a kwestie wypowiadane przez aktorów będą wyraźne.Ale zanim podejmiesz decyzję, przypomnij sobie rodzaj wejścia na słuchawki w urządzeniach, z których teraz korzystasz. Jedne mogą być wyposażone w tradycyjną wtyczkę mini jack, a inne oferują wyłącznie USB-C.Jeśli nie możesz sobie przypomnieć i, co więcej, będziesz kupować w niedalekiej przyszłości także smartfon, i chcesz mieć pewność, że słuchawki będą współpracować i z jednym i z drugim urządzeniem, bezpieczniej będzie jeśli wybierzesz zestaw bezprzewodowy.