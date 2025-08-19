Newsy Seriale Chcesz wiedzieć, jak skończył się świat? Zobacz zwiastun "Fallout 2"
Drugi sezon serialu "Fallout" zadebiutuje w Prime Video w grudniu tego roku. W sieci zadebiutował właśnie pierwszy zwiastun nowych odcinków. 

"Fallout", sezon 2. Zobacz zwiastun



Fallout to jedna z najdroższych produkcji w historii Prime Video – pierwszy sezon kosztował aż 153 miliony dolarów. Serial szybko zdobył ogromną popularność i od premiery w kwietniu 2024 roku obejrzało go ponad 100 milionów widzów na całym świecie, co uczyniło go jednym z trzech najchętniej oglądanych tytułów platformy.

Akcja serialu, będącego adaptacją kultowej serii gier wideo, rozgrywa się 200 lat po nuklearnej apokalipsie. Mieszkańcy luksusowych schronów przeciwatomowych muszą wyjść na powierzchnię zniszczonego Los Angeles. Ku ich zaskoczeniu świat na zewnątrz wygląda zupełnie inaczej, niż sobie wyobrażali.


W rolach głównych występują: Ella Purnell (jako Lucy MacLean), Aaron Moten (jako Maximus) i Walton Goggins (jako Cooper Howard / Ghul), którym towarzyszyli m.in. Leslie Uggams, Zach Cherry, Rodrigo Luzzi oraz Kyle MacLachlan.
Premiera została zaplanowana na 17 grudnia. 

"Fallout": zwiastun 1. sezonu






