Paweł Pawlikowski kręci nowy film. W obsadzie nominowana do Oscara aktorka!

Jak informuje portal Deadline, po siedmiu latach od premiery "Zimnej wojny" Paweł Pawlikowski wszedł właśnie na plan swojej nowej pełnometrażowej produkcji. W filmie osadzonym w realiach powojennych Niemiec główną rolę zagra gwiazda europejskiego kina, Sandra Hüller.
Jak donoszą dziennikarze, najnowszy projekt Pawła Pawlikowskiego
będzie ekranizacją uznanej powieści Colma Tóibína
"Czarodziej". Jest ona opisywana jako fikcjonalna biografia Tomasza Manna
, laureata Literackiej Nagrody Nobla i autora "Czarodziejskiej góry" czy "Śmierci w Wenecji". Fabuła dotyczy zarówno dzieciństwa przyszłego pisarza, jak i jego późniejszych losów – małżeństwa, przeciwstawienia się reżimowi nazistowskiemu i emigracji do Stanów Zjednoczonych.
Książka może okazać się wyłącznie punktem wyjścia dla autorskiej opowieści Pawlikowskiego
. W swoim opisie fabuły Deadline zaznacza bowiem, że akcja filmu rozgrywa się niedługo po zakończeniu II Wojny Światowej, a fabularnym motorem ma okazać się wspólna droga Tomasza Manna
i jego córki Eriki przez zniszczone Niemcy: od kontrolowanego przez Amerykanów Frankfurtu po radziecki Weimar.
W postać niemieckiego noblisty wcieli się Hanns Zischler
("Z biegiem czasu
"), z kolei Sandra Hüller
("Anatomia upadku
") zagra rolę jego córki – aktorki, dziennikarki, a nawet kierowczyni rajdowej. Na ekranie widzowie będą mogli zobaczyć również: Augusta Diehla
("Ukryte życie
"), Annę Madeley
("Tajna inwazja
"), Devida Striesowa
("Na Zachodzie bez zmian
") oraz Theo Trebsa
("Biała wstążka
"). Producentami filmu są z kolei Ewa Puszczyńska
, Mario Gianani
, Lorenzo Mieli
oraz znany jako reżyser zeszłorocznego "Konklawe
" Edward Berger
.
Polska producentka nie będzie stanowić jedynej rodzimej reprezentacji w ekipie filmu. Na pokładzie "1949
" znajdują się także: autor zdjęć Łukasz Żal
, kompozytor Marcin Masecki
, montażysta Piotr Wójcik
oraz scenografowie Katarzyna Sobańska
i Marcel Sławiński
. Z tej grupy wyłącznie Piotr Wójcik
nie pracował wcześniej z Pawlikowskim
przy jednym z jego reżyserskich projektów.
Fiasko projektu "The Island". Co stało się z filmem?
Przypomnijmy, że tak długa przerwa w kręceniu nie była od początku planem reżysera. Po nominowanej do Oscara "Zimnej wojnie
" Pawlikowski
chciał stworzyć "The Island
". To opowieść o parze żyjącej w Ameryce lat 30., która postanawia uciec od cywilizacji i zbudować na bezludnej wyspie swój prywatny raj. Kiedy jednak przepływający nieopodal milioner czyni z ich inicjatywy medialną sensację, nad ich azylem zbierają się czarne chmury. Wkrótce, na wyspie pojawia się samozwańcza hrabina wraz z parą kochanków. Kobieta planuje zamienić wyspę w luksusowy kurort. Pomiędzy parą a świtą hrabiny rozpoczyna się psychologiczna rozgrywka pełna aktów podwójnej lojalności oraz intryg, zaś niespodziewanym sprzymierzeńcem bohaterów zostaje w niej sama Matka Natura. Mniej niż trzy tygodnie przed rozpoczęciem zdjęć, gdy ekipa była już gotowa do pracy w Hiszpanii, producenci wycofali finansowanie
. Rozpoczęty strajk Amerykański Gildii Scenarzystów i perspektywa potencjalnego strajku Gildii Aktorów sprawiły, że ubezpieczyciele uznali projekt za niepewny: uznali, że nie da się ubezpieczyć produkcji. Gwiazdami "The Island
" mieli być Joaquin Phoenix
i Rooney Mara
.