Jan Komasa debiutuje w Hollywood. Zobacz zwiastun filmu "Rocznica"

Mamy pierwszy zwiastun hollywoodzkiego debiutu Jana Komasy z Diane Lane i Kyle'em Chandlerem. "Rocznica" trafi do kin już tej jesieni! Co kryje się za drzwiami idealnej rodziny? Zobaczcie sami.
Reżyser Jan Komasa
, twórca "Sali samobójców
" oraz nominowanego do Oscara "Bożego Ciała
", wkroczył na hollywoodzkie salony i zrealizował swój pierwszy film w USA. Autorem zdjęć jest Piotr Sobociński Jr.
, mający na koncie realizacje m.in. do filmów "Wołyń
", "Cicha noc
", "Bogowie
", "Wesele
" czy "Hiacynt
".
"Rocznica" – zobacz zwiastun
Pomysł na "Rocznicę
" zrodził się w głowie i w sercu Jana Komasy
: Zawsze chciałem nakręcić film, którego akcja rozgrywa się na przestrzeni kilku lat i który pokazywałby rozwój życia i relacji
– mówi. To była łamigłówka narracyjna, którą uważał za technicznie i artystycznie fascynującą. "Rocznica"
to prowokujący thriller o bardzo zżytej rodzinie, która rok po roku coraz widoczniej rozpada się, gdy w kraju zaczyna się rozprzestrzeniać nowy ruch społeczny o nazwie "Zmiana".
Historia ta łączy osobistą tragedię ze społeczną diagnozą czasów. To niezapomniana podróż w głąb najciemniejszych obaw o przyszłość Ameryki. Diane Lane
, nominowana do Oscara za rolę w "Niewiernej
", Kyle Chandler
, którego oglądaliśmy w "Wilku z Wall Street
", Daryl McCormack
, który zyskał popularność rolą u boku Emmy Thompson
w "Powodzenia, Leo Grande
" – to tylko kilka najważniejszych nazwisk z obsady "Rocznicy
", pierwszego amerykańskiego filmu Jana Komasy. To też pierwszy film, w którym Hollywood zrealizowało w pełni polski koncept. W kinach od 21 listopada.
"Rocznica" – fabuła filmu
Gdy pewnego pięknego popołudnia podczas przyjęcia z okazji 25-tej rocznicy ślubu, syn Ellen i Paula przedstawia im swoją nową dziewczynę, nikt nie podejrzewa, że to początek końca tej szczęśliwej rodziny. Owa nowa narzeczona to Liz, dawna studentka Ellen, wydalona przed laty z uczelni za radykalne poglądy. Pod uroczą powierzchownością skrywa wielkie ambicje, ale żadnych skrupułów. Z każdą kolejną rocznicą wpływ Liz na rodzinę staje się coraz większy i coraz bardziej destrukcyjny, a wylansowana przez nią nowa ideologia nazywana "Zmianą" zdobywa coraz szerszy rozgłos. Skrywane dotąd rodzinne konflikty nabierają nowej mocy, podczas gdy kraj staje nad krawędzią przepaści.