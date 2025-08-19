Newsy Jan Komasa debiutuje w Hollywood. Zobacz zwiastun filmu "Rocznica"
Mamy pierwszy zwiastun hollywoodzkiego debiutu Jana Komasy z Diane Lane i Kyle'em Chandlerem. "Rocznica" trafi do kin już tej jesieni! Co kryje się za drzwiami idealnej rodziny? Zobaczcie sami. 

Dian Lane i Kyle Chandler w "Rocznicy" Jana Komasy. Zobacz zwiastun



Reżyser Jan Komasa, twórca "Sali samobójców" oraz nominowanego do Oscara "Bożego Ciała", wkroczył na hollywoodzkie salony i zrealizował swój pierwszy film w USA. Autorem zdjęć jest Piotr Sobociński Jr., mający na koncie realizacje m.in. do filmów "Wołyń", "Cicha noc", "Bogowie", "Wesele" czy "Hiacynt".

"Rocznica" – zobacz zwiastun

Pomysł na "Rocznicę" zrodził się w głowie i w sercu Jana Komasy: Zawsze chciałem nakręcić film, którego akcja rozgrywa się na przestrzeni kilku lat i który pokazywałby rozwój życia i relacji – mówi. To była łamigłówka narracyjna, którą uważał za technicznie i artystycznie fascynującą.

"Rocznica" to prowokujący thriller o bardzo zżytej rodzinie, która rok po roku coraz widoczniej rozpada się, gdy w kraju zaczyna się rozprzestrzeniać nowy ruch społeczny o nazwie "Zmiana".


Historia ta łączy osobistą tragedię ze społeczną diagnozą czasów. To niezapomniana podróż w głąb najciemniejszych obaw o przyszłość Ameryki.
Diane Lane, nominowana do Oscara za rolę w "Niewiernej", Kyle Chandler, którego oglądaliśmy w "Wilku z Wall Street", Daryl McCormack, który zyskał popularność rolą u boku Emmy Thompson w "Powodzenia, Leo Grande" – to tylko kilka najważniejszych nazwisk z obsady "Rocznicy", pierwszego amerykańskiego filmu Jana Komasy. To też pierwszy film, w którym Hollywood zrealizowało w pełni polski koncept. 

W kinach od 21 listopada.

"Rocznica" –  fabuła filmu



Gdy pewnego pięknego popołudnia podczas przyjęcia z okazji 25-tej rocznicy ślubu, syn Ellen i Paula przedstawia im swoją nową dziewczynę, nikt nie podejrzewa, że to początek końca tej szczęśliwej rodziny. Owa nowa narzeczona to Liz, dawna studentka Ellen, wydalona przed laty z uczelni za radykalne poglądy. Pod uroczą powierzchownością skrywa wielkie ambicje, ale żadnych skrupułów. Z każdą kolejną rocznicą wpływ Liz na rodzinę staje się coraz większy i coraz bardziej destrukcyjny, a wylansowana przez nią nowa ideologia nazywana "Zmianą" zdobywa coraz szerszy rozgłos. Skrywane dotąd rodzinne konflikty nabierają nowej mocy, podczas gdy kraj staje nad krawędzią przepaści.

