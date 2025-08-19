Serial "Harry Potter": Poznajcie nowych Weasleyów!

Zdjęcia do serialu "Harry Potter" produkcji HBO trwają już w studiu Warner Bros. w Wielkiej Brytanii, a my właśnie dowiedzieliśmy się, kto wcieli się w czwórkę rodzeństwa Rona Weasleya – Freda, George’a, Percy’ego i Ginny. Możecie ich zobaczyć na pierwszym zdjęciu.
Nowi Weasleyowie na pierwszym zdjęciu
W role słynnych bliźniaków Freda i George’a wcielą się Tristan
i Gabriel Harland
. Percy'ego zagra Ruari Spooner, a w roli Ginny Weasley zobaczymy Gracie Cochrane
. Jest wśród nich także Alastair Stout
jako Ron – wszyscy wspólnie zapozowali do selfie.
Na instagramowym profilu HBO pojawił się też podpis: Charlie jest teraz w Rumunii, ale dołączy do nas już niedługo… –
co oczywiście odnosi się do drugiego najstarszego syna rodziny, który w książkach wyjechał badać smoki. Wciąż nie wiadomo, kto zagra Billa Weasleya, czyli najstarszego z braci (w filmach wcielał się w niego Domhnall Gleeson
).
Wcześniej HBO pokazało pierwsze zdjęcia Dominica McLaughlina
w roli Harry’ego Pottera, a także Nicka Frosta
jako brodatego Hagrida. Zobaczcie je TUTAJ
.
Obok McLaughlina i Stouta pojawi się również Arabella Stanton
jako Hermiona Granger.
Trójka głównych bohaterów została wybrana spośród ponad 30 tysięcy osób, które zgłosiły się na casting jesienią ubiegłego roku.
Kogo jeszcze zobaczymy w serialu "Harry Potter"?
W obsadzie znaleźli się także m.in. John Lithgow
jako Albus Dumbledore, Janet McTeer
jako Minerwa McGonagall, Paapa Essiedu
jako Severus Snape, Katherine Parkinson
jako Molly Weasley, Lox Pratt
jako Draco Malfoy oraz Johnny Flynn
jako Lucius Malfoy.
Zdjęcia do pierwszego sezonu potrwają do wiosny 2026 roku, a prace nad drugim ruszą kilka miesięcy później. Każdy z siedmiu tomów serii o Harrym Potterze ma zostać przełożony na osobny sezon.
Premiera planowana jest na 2027 rok w HBO. Serial tworzą showrunnerka i scenarzystka Francesca Gardiner
oraz reżyser Mark Mylod
("Sukcesja
"). Wśród producentów wykonawczych jest sama J.K. Rowling
.
Zwiastun filmu "Harry Potter i kamień filozoficzny"