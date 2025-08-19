"Filmowa Ukraina" w kinie Iluzjon

Filmoteka Narodowa-Instytut Audiowizualny zaprasza na specjalne pokazy współczesnego kina ukraińskiego "Filmowa Ukraina". 24 sierpnia Ukraina obchodzi Dzień Niepodległości, upamiętniający uzyskanie przez nią niepodległości po rozpadzie ZSRR w 1991 roku, a dzień wcześniej 23 sierpnia obchodzony jest Dzień Flagi Państwowej. Niezależność państwa objawia się w dużej mierze w silnej i ciekawej kulturze. W programie przeglądu przygotowanym przez Filmotekę Narodową – Instytut Audiowizualny na ten ważny dla naszych sąsiadów weekend znalazły się współczesne filmy ukraińskie reprezentujące różne formy artystycznego wyrazu: dokument, fabuła i osadzona w świecie ukraińskich legend animacja dla dzieci z silnym ekologicznym przesłaniem. Wybrane filmy świadczą o różnorodności i odporności ukraińskiej kinematografii, która nawet w obliczu wojny jest w stanie budować narodową kulturę, dawać widzom rozrywkę i poddawać refleksji współczesne przemiany społeczne i polityczne.
Program otworzy 23 sierpnia dokument wg scenariusza i w reżyserii Brendana Bellomo
i Slavy Leontyeva
. "Wojna porcelanowa
" doceniona została nagroda jury na festiwalu Sundance
i nominacją do Oscara
w kategorii najlepszy dokument. Po projekcie odbędzie się spotkanie online ze Slavem Leontyevem
.
Honorowy Patronat nad pokazami objęła Ambasada Ukrainy. Partnerem jest Ukraiński Dom.
24.08 godz. 11:00 "Mavka i strażnicy lasu
" (2022), reżyseria Oleg Malamuzh
i Oleksandra Ruban
Osadzona w świecie ukraińskich legend opowieść o Mavce – strażniczce lasu, która staje przed dylematem: chronić naturę czy pomóc ludziom. Gdy w głąb dzikiej puszczy wkracza młody muzyk Łukasz, między tych dwojgiem rodzi się nić porozumienia. Film inspirowany poematem Łesi Ukrainki
sprzed ponad stu lat łączy uniwersalne przesłanie ekologiczne z baśniową estetyką i nasyconą folklorem muzyką. Zachwycająca wizualnie animacja celebruje dziedzictwo kulturowe z rozmachem godnym Disney. "Mavka
" to także pierwsza ukraińska produkcja animowana z międzynarodowym sukcesem dystrybucyjnym, dowód na siłę lokalnego mitu w globalnym kinie.
24.08 godz. 17:00 "Moje myśli są ciche
" (2019) reżyseria Antonio Lukich
Znakomity debiut Antonia Łukicza
opowiada o Wadymie introwertycznym inżynierze dźwięku mieszkającym w Kijowie, ale marzącym o przeprowadzce do Kanady. Gdy chłopak otrzymuje zlecenie nagrania odgłosów ukraińskiej fauny do gry wideo o Arce Noego, akcja szybko przenosi się na prowincjonalne Zakarpacie. Podczas tego zoologiczno-dźwiękowego tournée towarzyszy mu ekscentryczna matka, a ich burzliwa relacja napędza dramaturgię tego pełnego absurdalnego i czarnego humoru filmu drogi. Pech prześladujący Wadyma oraz jego slapstickowa niezdarność dopełniają tę czułą i melancholijną opowieść. I choć jest to przede wszystkim cudaczna komedia, dziś trudno nie dostrzec w niej nuty profetyzmu. Wszak zleceniodawcy bohatera, Ukrainiec mieszkający w Kanadzie, chce nagrań właśnie właśnie ukraińskich zwierząt, bo jak twierdzi naturalnie wyczuwają one nadejście potopu, a ich głos nieustannie przenika trwoga. Trwoga, która rezonuje także po drugiej stronie ekranu.