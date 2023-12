Jean-Claude Van Damme wraca w sequelu "Bałkańskiej vendetty"

"Bałkańska vendetta" dostaje sequel

Zwiastun filmu "Bałkańska vendetta"

Film będzie kontynuacją akcyjniaka sprzed sześciu lat pod tytułem Van Damme powróci jako Phillip.W pierwszej części do miejscowego szpitala trafia w ciężkim stanie z ranami postrzałowymi tajemniczy nieznajomy ( Van Damme ), znajdujący się praktycznie na skraju śmierci. W ślad za nim do szpitala wpada banda chcących go zabić cudzoziemców. Pielęgniarka opiekująca się nieznajomym - jedyny ocalały świadek strzelaniny - jest przesłuchiwana przez FBI. Ujawniona zostaje sieć międzynarodowych spisków i intryg, które prowadzą do krwawej zemsty.W drugiej części Phillip i Suzanne prowadzą spokojne życie z dala od świata szpiegów i bandytów. Idylla pryska, kiedy na ich ślad natrafia Vlad. To żądny zemsty brat mężczyzny, którego zabili.Za scenariusz odpowiada James Agnew Projekt powstaje przy wsparciu władz Antiguu i Barbudy, gdzie kręcone będą zdjęcia.