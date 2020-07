Legenda kina akcji Jean-Claude Van Damme gra główną rolę w komedii sensacyjnej "The Last Mercenary". Realizację finansuje Netflix. Van Damme gra byłego agenta tajnych służb, który musi pilnie wrócić do Francji, kiedy jego syn zostaje fałszywie oskarżony przez rząd o handel bronią i narkotykami.Film powstaje w języku francuskim. W obsadzie są także Alban Ivanov Assa Sylla i Samir Decazza. Reżyseruje David Charhon (" Nieobliczalni ").