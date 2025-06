Studio A24 zamienia Sydney Sweeney na Mikey Madison

O czym opowiada "Maska Czerwonego Moru"?

przejęła rolę, którą miała zagrać Sweeney dołączyła do projektu ekranizacji "Maski Czerwonego Moru" w styczniu 2025 roku, ale ze względu na napięty grafik musiała zrezygnować z występu. Zamiast niej zobaczymy w filmie gwiazdę " Anory ".W filmografiisą również " Pewnego razu... w Hollywood ", " Krzyk " i serial " Lepsze życie ".Opowiadanie Poego opowiada o księciu Prospero, który wraz z zamożnymi towarzyszami zamyka się w klasztorze z obawy przed szalejącą w całym kraju zarazą nazywaną Czerwoną Śmiercią. Jej objawy są makabryczne, a dotknięta nią osoba umiera w konwulsjach w ciągu pół godziny, wydzielając krew z całego ciała. Prospero niewzruszony na losy zwykłych ludzi postanawia bezpiecznie przeczekać tę plagę w luksusowym zamku. Podczas jednego z wieczorów wydaje bal. Dochodzi podczas niego do tajemniczych zdarzeń.W 1964 powstała słynna ekranizacja noweli, Vincentem Price'em w roli głównej.Zdjęcia mają się rozpocząć jeszcze w tym roku. Scenarzystą i reżyserem projektu jest Charlie Polinger , w którego filmografii jest już pokazywany na tegorocznym festiwalu w Cannes film " The Plague " z Joelem Edgertonem