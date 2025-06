Będzie "The Social Network Part II"! Znamy reżysera

Jak Facebook wpływa na świat? Dowiemy się z nowego filmu

Getty Images © NurPhoto



Zwiastun "The Social Network"

Za projekt odpowiada, czyli scenarzysta. Przygotuje nie tylko tekst, lecz również. Za kamerą oryginału stał David Fincher Szczegóły fabułynie są znane. Sam Sorkin rok temu pisał, że inspiracją dla scenariusza były wydarzenia z 6 stycznia, kiedy to zwolennicy Trumpa szturmowali Kapitol. Sorkin jest przekonany, że Facebook był częściowo odpowiedzialny za te wydarzenia.Inspiracją dla scenariusza jest też podobno seria artykułów Jeffa Horowitza w "The Wall Street Journal" pod wspólnym tytułemz października 2021 roku, w których zdemaskowane zostały mechanizmy działania największej platformy społecznościowej świata.Źródła portalu Deadline twierdzą, żeNie będzie to film o 6 stycznia, a raczej studium wpływów platformy społecznościowej na młodych ludzi, szerzenie się przemocy oraz na funkcjonowanie państw.powstał na bazie książki Bena Mezricha . Była to historia powstania Facebooka.Pewnego październikowego wieczoru w 2003 roku, po zerwaniu z dziewczyną, Mark włamuje się do uniwersyteckiej sieci komputerowej i tworzy stronę internetową będącą bazą studentek Harvardu. Następnie umieszcza obok siebie zdjęcia dziewcząt i zadaje użytkownikom pytanie o to, która z nich jest atrakcyjniejsza. Strona otrzymuje nazwę Facemash i staje się niezwykle popularna wywołując jednocześnie mnóstwo kontrowersji. Mark zostaje oskarżony o celowe złamanie zabezpieczeń, pogwałcenie praw autorskich i naruszenie prywatności. Jednak to właśnie wtedy rodzi się zarys Facebooka. Wkrótce potem Mark zakłada stronę thefacebook.com, która gości na monitorach komputerów na Harvardzie, uniwersytetów Ivy League oraz Doliny Krzemowej, a potem dosłownie w każdym zakątku świata.. Jedna ze statuetek trafiła do rąk Aarona Sorkina , za scenariusz filmu właśnie.