Jeremy Irons w 4. sezonie "The Morning Show". Kogo zagra?

"The Morning Show" – czwarty sezon w drodze

"The Morning Show" w programie Serial Killers

O fabule czwartego sezonu serialu Apple TV+ wiemy na razie tyle, że skoczy do przodu o dwa lata po tym, jak –– Bradley ( Reese Witherspoon ) została zatrzymana przez FBI.Na ekranie powrócą: Jennifer Aniston Przypominamy odcinek programu Serial Killers, w którym Dorota Kostrzewa i Marcin Dąbkowski rozmawiają o pierwszym sezonie " The Morning Show ":Serial " The Morning Show ", zainspirowany bestsellerowym reportażem Briana Steltera "Top of the Morning: Inside the Cutthroat World of Morning TV", zadebiutował na Apple TV+ w listopadzie 2019 roku. Bohaterem pierwszego sezonu był grany przez Steve'a Carella Mitch Kessler, prezenter popularnego programu. Po tym, jak zostaje oskarżony o molestowanie seksualne, traci on pracę. Na jego miejsce przychodzi Bradley Jackson ( Reese Witherspoon ), reporterka do tej pory pracująca w terenie. Alex Levy ( Jennifer Aniston ), która występowała z Mitchem przez 15 lat, czuje, że nowa koleżanka zagraża jej pozycji zawodowej.