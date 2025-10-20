Newsy Filmy Nowy filmowy Zuckerberg nie widzi potrzeby rozmowy z poprzednim
The Hollywood Reporter / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Jeremy+Strong+opowiada+o+%22The+Social+Reckoning%22+i+graniu+Marka+Zuckerberga-163476
źródło: Getty Images
autor: Taylor Hill
W przygotowaniu jest kontynuacja "The Social Network" zatytułowana "The Social Reckoning". Jako Mark Zuckerberg nie powróci Jesse Eisenberg – rolę przejął po nim Jeremy Strong. Co znany m.in. z "Sukcesji" aktor miał do powiedzenia na temat filmu i swojego występu?

Jeremy Strong o "The Social Reckoning"



GettyImages-2241351697.jpg Getty Images © Samir Hussein



Podczas Academy Museum Gala, Strong stwierdził: To jeden z najlepszych scenariuszy, jakie czytałem. Mówi o naszych czasach, dotyka trudnych tematów współczesnego świata. Postać Zuckerberga jest fascynująca i złożona. Podchodzę do niej z wielką ostrożnością, empatią i obiektywizmem. 

Strong zaznaczył, że to trzeci film (po "Procesie Siódemki z Chicago" i "Grze o wszystko"), przy którym współpracuje z Aaronem Sorkinem – odpowiedzialnym za reżyserię i scenariusz. Sorkin pisał też pierwszy film o Facebooku i za swoje dokonanie otrzymał Oscara. Za kamerą tamtej produkcji stanął David Fincher

Aktor został również spytany, czy kontaktował się z Jessem Eisenbergiem, aby porozmawiać o roli. Odparł: Myślę, że jego interpretacja nie ma nic wspólnego z tym, co ja zrobię z tą postacią.

Akcja kontynuacji rozgrywa się 17 lat po wydarzeniach z pierwszej części. W centrum wydarzeń będzie młoda pracownica Facebooka – Frances Haugen, w którą wcieli się Mikey Madison. Kobieta podejmuje ryzykowną współpracę z dziennikarzem Jeff Horwitzem (w tej roli Jeremy Allen White), aby ujawnić największe tajemnice technologicznego giganta. Premierę zaplanowano na październik 2026 roku.

"The Social Network" - zwiastun



The Social Reckoning  (2026)

 The Social Reckoning

The Social Network  (2010)

 The Social Network

