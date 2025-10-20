Nowy filmowy Zuckerberg nie widzi potrzeby rozmowy z poprzednim

W przygotowaniu jest kontynuacja "The Social Network" zatytułowana "The Social Reckoning". Jako Mark Zuckerberg nie powróci Jesse Eisenberg – rolę przejął po nim Jeremy Strong. Co znany m.in. z "Sukcesji" aktor miał do powiedzenia na temat filmu i swojego występu?
Jeremy Strong o "The Social Reckoning"
Getty Images © Samir Hussein
Podczas Academy Museum Gala, Strong stwierdził: To jeden z najlepszych scenariuszy, jakie czytałem. Mówi o naszych czasach, dotyka trudnych tematów współczesnego świata. Postać Zuckerberga jest fascynująca i złożona. Podchodzę do niej z wielką ostrożnością, empatią i obiektywizmem.
Strong zaznaczył, że to trzeci film (po "Procesie Siódemki z Chicago
" i "Grze o wszystko
"), przy którym współpracuje z Aaronem Sorkinem
– odpowiedzialnym za reżyserię i scenariusz. Sorkin
pisał też pierwszy film o Facebooku i za swoje dokonanie otrzymał Oscara. Za kamerą tamtej produkcji stanął David Fincher
.
Aktor został również spytany, czy kontaktował się z Jessem Eisenbergiem
, aby porozmawiać o roli. Odparł: Myślę, że jego interpretacja nie ma nic wspólnego z tym, co ja zrobię z tą postacią.
Akcja kontynuacji rozgrywa się 17 lat po wydarzeniach z pierwszej części. W centrum wydarzeń będzie młoda pracownica Facebooka – Frances Haugen, w którą wcieli się Mikey Madison
. Kobieta podejmuje ryzykowną współpracę z dziennikarzem Jeff Horwitzem (w tej roli Jeremy Allen White
), aby ujawnić największe tajemnice technologicznego giganta. Premierę zaplanowano na październik 2026 roku.
"The Social Network" - zwiastun