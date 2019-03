Joel Edgerton zagra w "Mortal Kombat"?

Latem w Australii mają się rozpocząć zdjęcia do oczekiwanego od lat filmu. Jeśli wierzyć rewelacjom That Hashtag Show, jedną z ważniejszych ról zagra Australijczyk.Portal twierdzi bowiem, że w obsadzie może pojawić się Joel Edgerton ). Jest ponoć kandydatem do zagrania znanego z gier Kano.Głównym bohaterem widowiska będzie Cole Turner. To bokser, wdowiec, ojciec 12-letniej Emily. Walczy o swoje za wszelką cenę i nigdy się nie poddaje.THS podało też uaktualnioną listę postaci, które pojawią się na ekranie. W porównaniu do poprzedniej listy, na tej jest jedno nowe imię - Sub-Zero. Brakuje natomiast kilku osób: Drahmina, Kabala, Nitary i Reiko.Producentemjest James Wan . Za kamerą stanie reżyser reklamówek Simon Mcquoid. Autorem najnowszej wersji scenariusza jest Greg Russo