Spin-off "Yellowstone": Gwiazda "Ulepszenia" dołącza do obsady

Kilka miesięcy temu informowaliśmy, że serwis CBS przymierza się do realizacji kolejnego spin-offu popularnego "Yellowstone". Ten konkretny nadchodzący projekt koncentrować się ma wokół Kayce'a Duttona, syna postaci granej przez Kevina Costnera. Dziś portal Deadline potwierdza plany produkcyjne, donosząc o pierwszym kluczowym wzmocnieniu obsady serialu.

Kolejny spin-off "Yellowstone" – co wiemy?



Bazując na informacjach dziennikarzy Deadline, spin-off zatytułowany "Y: Marshals" ma koncentrować się na losach Kayce'a Duttona po opuszczeniu rancza Yellowstone. Mężczyzna decyduje się ponownie zaciągnąć do wojska, dołączając do elitarnej jednostki U.S. Marshals. Serial ma śledzić jego losy w wojskowym zespole, walczącym o spokój w malowniczym, górskim regionie stanu Montana.

776315_1.13.jpeg


Co ciekawe, w "Y: Marshals" szykuje się zmiana na stanowisku showrunnera. Taylora Sheridana, czuwającego nie tylko nad "Yellowstone", ale i jego spin-offami "1883" oraz "1923", zastąpi w tej roli Spencer Hudnut, twórca między innymi seriali "Seal Team" czy "Czarna lista: Odkupienie". Za kamerą pierwszego odcinka "Y: Marshals" stanie z kolei Greg Yaitanes, zdobywca Emmy za reżyserię odcinka serialu "Dr. House". 

Do swojej roli Kayce'a Duttona powróci oczywiście znany z "Yellowstone" Luke Grimes. Tymczasem do obsady otaczającej aktora dołączyło właśnie kolejne nazwisko. Zdaniem amerykańskich dziennikarzy, w przyjaciela młodego Duttona wcieli się Logan Marshall-Green. Znany z filmu "Ulepszenie" czy horroru "Zaproszenie" aktor wystąpi także w nadchodzącej "Odysei" Christophera Nolana. W "Y: Marshals" zagra postać imieniem Pete Calvin, blisko związaną z Duttonem jeszcze z czasów służby wojskowej w Navy SEAL.



Przypomnijmy, że potencjalny spin-off o życiu Kaycego Duttona dołączy do niezwykle szerokiej listy serii obudowujących "Yellowstone" – tych powstałych, czy tych, które dopiero są realizowane. Wśród nich znajdują się: "1883", "1923" (dwa sezony), "The Madison", "1944", oraz nienazwany jeszcze spin-off poświęcony postaciom Beth Dutton i Ripa Wheelera. 

Zobacz zwiastun drugiego sezonu serialu "1923"



