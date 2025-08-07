Spin-off "Yellowstone": Gwiazda "Ulepszenia" dołącza do obsady

Kilka miesięcy temu informowaliśmy, że serwis CBS przymierza się do realizacji kolejnego spin-offu popularnego "Yellowstone". Ten konkretny nadchodzący projekt koncentrować się ma wokół Kayce'a Duttona, syna postaci granej przez Kevina Costnera. Dziś portal Deadline potwierdza plany produkcyjne, donosząc o pierwszym kluczowym wzmocnieniu obsady serialu.
Kolejny spin-off "Yellowstone" – co wiemy?
Bazując na informacjach dziennikarzy Deadline, spin-off zatytułowany "Y: Marshals" ma koncentrować się na losach Kayce'a Duttona po opuszczeniu rancza Yellowstone. Mężczyzna decyduje się ponownie zaciągnąć do wojska, dołączając do elitarnej jednostki U.S. Marshals. Serial ma śledzić jego losy w wojskowym zespole, walczącym o spokój w malowniczym, górskim regionie stanu Montana.
Co ciekawe, w "Y: Marshals" szykuje się zmiana na stanowisku showrunnera. Taylora Sheridana
, czuwającego nie tylko nad "Yellowstone
", ale i jego spin-offami "1883
" oraz "1923
", zastąpi w tej roli Spencer Hudnut
, twórca między innymi seriali "Seal Team
" czy "Czarna lista: Odkupienie
". Za kamerą pierwszego odcinka "Y: Marshals" stanie z kolei Greg Yaitanes
, zdobywca Emmy
za reżyserię odcinka serialu "Dr. House
".
Do swojej roli Kayce'a Duttona powróci oczywiście znany z "Yellowstone
" Luke Grimes
. Tymczasem do obsady otaczającej aktora dołączyło właśnie kolejne nazwisko. Zdaniem amerykańskich dziennikarzy, w przyjaciela młodego Duttona wcieli się Logan Marshall-Green
. Znany z filmu "Ulepszenie
" czy horroru "Zaproszenie
" aktor wystąpi także w nadchodzącej "Odysei
" Christophera Nolana
. W "Y: Marshals" zagra postać imieniem Pete Calvin, blisko związaną z Duttonem jeszcze z czasów służby wojskowej w Navy SEAL.
Przypomnijmy, że potencjalny spin-off o życiu Kaycego Duttona dołączy do niezwykle szerokiej listy serii obudowujących "Yellowstone
" – tych powstałych, czy tych, które dopiero są realizowane. Wśród nich znajdują się: "1883
", "1923
" (dwa sezony), "The Madison
", "1944
", oraz nienazwany jeszcze spin-off poświęcony postaciom Beth Dutton i Ripa Wheelera.
Zobacz zwiastun drugiego sezonu serialu "1923"