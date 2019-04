Joel Edgerton zapoluje na zbiegłych niewolników

Getty Images © Ryan Pierse



) dołączył do obsady. Dla aktora będzie to pierwsza od lat rola serialowa.Projekt powstanie na bazie na nagrodzonej Pulitzerem książki Colsona Whiteheada. Za realizację serialu odpowiada reżyser Barry Jenkins . Główną rolę otrzymała Thuso Mbedu to rozegrana na styku powieści historycznej oraz baśni opowieść o mitycznej podziemnej kolei, którą w alternatywnej wersji Ameryki przewożeni są niewolnicy. Główną bohaterką jest pochodząca z Afryki Cora, dorastająca dziewczyna, która pracuje na plantacji bawełny w Georgii. Wraz ze swoim przyjacielem, Cesarem, obmyśla ona plan śmiałej ucieczki. Edgerton zagra Ridgewaya, zawodowego łowcę zbiegłych niewolników.Serial będzie się składał z 11 odcinków i powstanie dla Amazonu.