John Stamos wyznaje: Opiekunka molestowała mnie seksualnie

Miałem 10 lat. Molestowała mnie opiekunka - wyznaje John Stamos

Aktor przyznał, że początkowo chciał ujawnić światu swoje bolesne doświadczenia w czasie przemowy dziękczynnej, gdy odbierał nagrodę za swoją działalność charytatywną. Zaczął nawet pisać odpowiednie przemówienie. Ostatecznie jednak zrezygnował. Wydało mu się to po prostu niestosowne.W książce także nie rozpisze się na temat bolesnego wydarzenia.Co się więc przydarzyło małemu Johnowi Stamosowi ? Jak ujawnia aktor, Stamos przemilczał całą sprawę i bardzo głęboko zakopał ją w swojej pamięci. Jak mówi w wywiadzie dla magazynu People, przez wiele lat było to zaledwie ulotne wspomnienie gdzieś z tyłu jego głowy. Ale zakopał je głęboko w sobie tak, jak jego zdaniem robi to większość ludzi.Choć przyznaje, że sam milczał na temat własnej traumy, to gdyby dowiedział się, że ktoś robi podobne rzeczy jego synowi, zachowałby się zupełnie inaczej.