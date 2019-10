John Stamos gwiazdą serialu Disney+

) zagra główną rolę w serialu. Projekt dla platformy Disney+ przygotuje David E. Kelley ).Bohaterem serialu jest trener uniwersyteckiej drużyny koszykówki o wybuchowym temperamencie. Władze uczelni w końcu mają dość jego ekscesów i wyrzucają go na bruk. Mężczyzna zmuszony zostaje do przyjęcia posady nauczyciela/trenera w elitarnym, prywatnym liceum dla dziewcząt.Pomysłodawcą fabuły jest aktor Brad Garrett ). Disney+ zamówiło od razu cały sezon. Będzie się on składał z 10 odcinków.