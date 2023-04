John Stamos wyrzucił siostry Olsen z "Pełnej chaty"? "Nie mogłem znieść ich płaczu"

Getty Images © ABC Photo Archives

Mary-Kate i Ashley Olsen w 1993 roku





John Stamos wyrzucił siostry Olsen z "Pełnej chaty"?

O serialu "Pełna chata"

dołączyły do obsady serialujako niespełna roczne dziewczynki. Grający jedną z głównych rólopowiedział o trudach pracy na planie z tak małymi dziećmi.Goszcząc w podcaście Good Guys,wrócił wspomnieniami do początków pracy z siostrami Olsen na planie. Ekranowy Jesse ujawnił, że nieustanny płacz dziewczynek doprowadzał go do szaleństwa. W końcu zwrócił się do producentów, prosząc o znalezienie kogoś innego na miejsce dziecięcych aktorek.– opowiadałPo zaledwie kilku dniachpoprosił o przywróceniedo pracy. Aktorki przez osiem sezonów wcielały się w postać Michelle Tanner, najmłdoszą córkę głównego bohatera.to amerykański sitcom produkcji ABC, który zadebiutował na antenie stacji 22 września 1987 roku. Jego emisja zakończyła się w 1995 roku. Serial opowiada o perypetiach granego przezDanny'ego Tannera. Po śmierci żony musi on zaopiekować się ich trzema córkami – DJ, Stephanie i Michelle. Pomagają mu Jesse (), jego szwagier, i Joey (), przyjaciel z dzieciństwa, który próbuje zaistnieć jako stand-uper.W 2016 roku na Netflix trafiła kontynuacja zatytułowana. Jej bohaterką była grana przezDJ. Część oryginalnej obsady, m.in. Bob Saget John Stamos , również powróciła do swoich ról. Zobaczcie zwiastun: