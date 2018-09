Joker i Harley Quinn wciąż mają szansę na romans?

W zeszłym roku dowiedzieliśmy się, że Glenn Ficarra ) staną za kamerą spin-offuo przygodach Jokera i Harley Quinn. I chociaż po tamtej informacji słuch o produkcji zaginął, wygląda na to, że scenariusz jest gotowy.W niedawnym wywiadzie, panowie opowiedzieli trochę o czarnej komedii romantycznej z filmowej uniwersum DC.mówili.Oczywiście, to, że scenariusz powstał, nie oznacza automatycznie, że i film powstanie. Spytani o to twórcy, odpowiedzieli:Przypomnijmy, że przygody Harley i Jokera nie doczekały się wciąż zielonego świata ze strony studia.Jak podoba Wam się pomysł scenarzystów? Chcielibyście zobaczyć taki film w DCEU? A może czekacie już tylko na Jokera w wersji Joaquina Phoenixa