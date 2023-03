A jednak! Jon Bernthal powróci jako Punisher

Co wiemy o serialu "Daredevil: Born Again"?

Jon Bernthal jako Punisher

Kogo nie zobaczymy w serialu "Daredevil: Born Again"?

Serial Killers o serialu "The Punisher"

. Jak dowiedział się portal The Hollywood Reporter,Projekt pomyślany jest jako. Główną rolę zagra w nim Charlie Cox . Powróci znany również z oryginału Vincent D'Onofrio jako Kingpin Tytuł serialu inspirowany jest klasyczną komiksową serią z 1986 roku autorstwa Franka Millera i narysowaną przez Davida Mazzuchelliego. Jednak sama fabuła ma odbiegać od tego, co znają fani. Jak bardzo, tego na razie nie ujawniono.będzie też różnił się od netfliksowego poprzednika. Niższa będzie jego kategoria wiekowa, za to zwiększy się liczba odcinków. Na Disney+ zobaczymy aż 18 odcinków!Premiera planowana jest na rok 2024.Angażem Bernthala historia zatoczyła koło. Aktor pojawił się bowiem jako Punisher po raz w drugim sezonie serialu. Następnie otrzymał swój własny serial.Pierwszy sezon serialudebiutował na platformie Netflix w 2017 roku. Projekt zyskał na tyle przychylność włodarzy platformy, że został przedłużony na drugi sezon. Niestety później drogi Netfliksa i Marvela rozeszły się izostał skasowany razem z serialem. Już wcześniej pod topór poszły inne tytuły:oraz samChoć Bernthal jest kolejnym aktorem, który wystąpił w netfliksowym, to jednak fani powinni być przygotowani na to, że więcej znajomych twarzy nie zobaczą.The Hollywood Reporter twierdzi, że nie ma szans na powrót w Eldena Hensona . Portal nie wie jednak, czy grane przez nich postacie Karen Page i Foggy'ego Nelsona zostały wykluczone z fabuły czy raczej zostaną do ich zagrania zaangażowani nowi aktorzy.