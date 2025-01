Jonas Brothers w świątecznej komedii dla Disneya

Co spotka Jonas Brothers w "Jonas Brothers Christmas Movie"?

Bracia Jonas zapowiadają świąteczną komedię dla Disneya

Jonas Brothers w serialu "Jonas"

Fabuła jak na razie została przedstawiona w enigmatyczny sposób: Bracia stawiają czoła serii przeszkód podczas podróży z Londynu do Nowego Jorku, gdzie czeka na nich rodzina.Za kamera stanie Jessica Yu – laureatka Oscara za krótkometrażowy film dokumentalny " Breathing Lessons: The Life and Work of Mark O'Brien ". Piosenki do filmu ma napisać Justin Tranter , który został także producentem wykonawczym filmu.Zespół Jonas Brothers istnieje od 2005 roku i do tego czasu wydał 4 albumy. Na przestrzeni 2013-2019 Jonasowie zawiesili działalność, ale powrót zaowocował nowymi przebojowymi piosenkami. W 2009 roku braci można było oglądać w serialu " Jonas " Disney Channel inspirowanym ich własnym życiem.