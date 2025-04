Nintendo Switch 2 z datą premiery – nowe funkcje, gry i cena

Nowe funkcje i usprawnienia w Nintendo Switch 2:

Jedną z największych niespodzianek jest GameChat – nowa funkcja społecznościowa, która pozwala na rozmowy głosowe i wideo z innymi graczami podczas grania. Dzięki niej nawet osoby oddalone o setki kilometrów mogą poczuć się, jakby siedziały obok siebie. Funkcja obsługuje rozmowy głosowe z udziałem do 12 osób, udostępnianie ekranu dla czterech graczy, a także wideorozmowy (z wykorzystaniem kompatybilnej kamery USB-C, np. Nintendo Switch 2 Camera – sprzedawanej osobno).Aż do końca marca 2026 roku GameChat będzie dostępny bez konieczności posiadania abonamentu Nintendo Switch Online. Później jego użycie będzie wymagało aktywnej subskrypcji. Nintendo zadbało też o kwestie bezpieczeństwa – użytkownicy mogą zgłaszać nieodpowiednie zachowania, a osoby poniżej 16. roku życia będą potrzebować zgody rodzica poprzez aplikację kontroli rodzicielskiej.• 7,9-calowy ekran LCD Full HD (1080p i aż do 120 fps) zapewnia ostrzejszy obraz i bardziej płynne animacje.• Nowe Joy-Cony 2 mocowane magnetycznie, które można przesuwać po stole lub spodniach jak myszkę – idealne do precyzyjnego celowania.• Nowa podstawka z pełną regulacją kąta nachylenia oraz dodatkowy port USB-C na górze konsoli, umożliwiający ładowanie w trybie tabletop.• Zwiększona moc obliczeniowa i graficzna dzięki nowemu CPU i GPU – szybsze ładowanie i bardziej zaawansowana grafika.• 256 GB pamięci wewnętrznej (8 razy więcej niż w Switchu) oraz wsparcie dla superszybkich kart microSD Express.• Udoskonalony dźwięk przestrzenny 3D – bardziej naturalny i wyraźny dźwięk w trybie przenośnym i tabletop.• Pełna kompatybilność wsteczna z fizycznymi i cyfrowymi grami na Nintendo Switch (choć część może wymagać aktualizacji lub być ograniczona).Switch 2 wprowadza również dwie rewolucyjne funkcje:• GameShare – jedna osoba mająca grę może udostępnić ją lokalnie innym graczom na Switch 2 lub Switch. Funkcja działa także online i łączy się z GameChatem.• Wirtualne karty gier – pozwalają grać w cyfrowe gry offline, pożyczać i pożyczać je członkom grupy rodzinnej, a także łatwo zarządzać biblioteką gier z poziomu konsoli.Switch 2 zadebiutuje z imponującym katalogiem gier, które w pełni wykorzystają jego możliwości:• "Mario Kart World" (premiera 5 czerwca) – zupełnie nowa gra w otwartym świecie, z 24 graczami w wyścigu, trybem Knockout Tour i Free Roamem pozwalającym zwiedzać świat i robić zdjęcia z przyjaciółmi. Więcej informacji poznamy podczas prezentacji Mario Kart World Direct już 17 kwietnia.• "Donkey Kong Bananza" (premiera 17 lipca) – nowa trójwymiarowa platformówka, w której DK może niszczyć otoczenie, odkrywając nowe sekrety i ścieżki. Gra na wyłączność dla Nintendo Switch 2.• " Cyberpunk 2077: Ultimate Edition ", "EA SPORTS Madden NFL", " Sid Meier’s Civilization VII " – Nintendo Switch 2 Edition i wiele innych tytułów startowych.• Gry z Nintendo Switch, takie jak Super Mario Party Jamboree, otrzymają płatne aktualizacje do wersji Switch 2 z poprawioną grafiką i dodatkowymi funkcjami.Nintendo Switch 2 zapowiada się na ogromny krok naprzód – nie tylko jako konsola, ale jako cała platforma społecznościowa i rozrywkowa. Premiera konsoli przewidziana jest na