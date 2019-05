Josh Gad gwiazdą "Kochanie, zmniejszyłem dzieciaki"

Studio Disneya szykuje reboot słynnej komedii. Przyjmie on formę sequela rozgrywającego się 30 lat później. Jego gwiazdą będzie Josh Gad , który ostatnio pojawił się w dwóch produkcjach Disneya (oraz).Oryginał z 1989 roku opowiadał historię wynalazcy Wayne'a Szalinskiego. Jego najnowsze dzieło - maszyna do miniaturyzacji - przez przypadek zmniejsza jego dzieci, które muszą teraz stawić czoła niebezpieczeństwom, o jakich nie śniły w najkoszmarniejszych koszmarach. Ich własne podwórko to prawdziwa dżungla, gdzie muszą walczyć z monstrualnych rozmiarów robalami, zmykać przed pszczołami i gdzie czyha jeszcze wiele innych potworności.Nowy film nosi tytuł. Jego bohaterem jest Nick Szalinski, czyli syn Wayne'a (w oryginalne grał go Robert Oliveri ). Jabłko padnie niedaleko od jabłoni i on również przypadkowo zmniejszy swoje dzieci.Film zostanie zrealizowany z myślą o kinowej dystrybucji.