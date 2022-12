Współpreżyserka "Krainy lodu" chciała się pozbyć Olafa?!

Getty Images © David M. Benett



Jennifer Lee na europejskiej premierze "Krainy lodu II"

Jennifer Lee, współreżyserka "Krainy lodu", chciała się pozbyć Olafa

O czym opowiada "Kraina lodu"?

Trudno wyobrazić sobie " Krainę lodu " bez Olafa . Okazuje się jednak, że niewiele brakowało, aby sympatyczny baławanek, przyjaciel Elsy Anny , nigdy nie ujrzał światła dziennego. Jennifer Lee , współreżyserka animacji, przyznała, że chciała się go pozbyć. Jennifier Lee , dyrektorka kreatywna Walt Disney Animation i współreżyserka " Krainy lodu ", przyznała, że Olaf nie wzbudził jej sympatii. Dołączyła do ekipy projektu, kiedy prace nad nim trwały już od jakiegoś czasu. Po zobaczeniu pierwszych efektów miała jasną wizję:– powiedziała.Na szczęście bohatera uratował "podstępny" animator, który z myślą o Joshu Gadzie opracował trzystronnicowy scenariusz. Po tym jak występ aktora w nadawanym w nocnym paśmie programie telewizyjnym zrobił wrażenie na Lee Olaf dostał zielone światło. Za swoją rolę aktor zdobył dwie prestiżowe nagrody Annie w kategorii najlepsze indywidualne osiągnięcie: dubbing.W niedzielę Lee przyjęła Distinguished Storyteller Award, laur przyznawany przez Los Angeles Press Club. Nagrodę wręczył jej Josh Gad , czyli aktor, który użyczył głosu Olafowi. Przyznała, że nie może się doczekać kolejnych wspólnych projektów, zaznaczyła jednak, że nie jest to z jej strony ogłoszenie nawiązania współpracy. Kraina lodu " opowiada historię dwóch sióstr: Elsy oraz Anny . Pierwsza z nich ma niezwykły dar, może władać lodem. Jednak po wypadku, do którego doszło, kiedy dziewczynki były jeszcze małe, ich rodzice - król i królowa Arendelle postanawiają dla bezpieczeństwa trzymać starszą córkę z dala od poddanych w zamkniętym zamku. Po ich tragicznej śmierci Elsa jako następca tronu zostaje koronowana na królową Arendelle. Wydarzenie to jest pierwszym od lat kontaktem sióstr ze światem zewnętrznym. Jak się można spodziewać, zestresowana Elsa nie daje rady zapanować nad swoim darem i zmuszona jest do ucieczki z królestwa. Jednocześnie jej magiczna moc doprowadziła całą krainę do wyjątkowo mroźnej zimy. Anna wyrusza śladem starszej siostry, a w poszukiwaniach towarzyszy jej Kristoff oraz jego renifer Sven. Kiedy w końcu udaje im się odnaleźć Elsę , dochodzi do tragedii... Zobaczcie zwiastun: