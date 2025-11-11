Leonardo DiCaprio obchodzi urodziny! Jak wyglądały początki jego kariery?

Występuje w filmach od ponad 30 lat. Jest jedną z najjaśniejszych gwiazd w dziejach Hollywoodu, której produkcje zarobiły w kinach na całym świecie ponad 7 miliardów dolarów. Laureat Oscara, ulubiony aktor Martina Scorsesego, bohater niezliczonej ilości memów. Leonardo DiCaprio świętuje dziś 51. urodziny! Z tej okazji postanowiliśmy przypomnieć Wam, jak wyglądały początki jego kariery.
Leonardo DiCaprio: znany nieznany
Przypominamy, że 26 listopada o godz. 20:00 w stołecznym kinie Iluzjon
odbędzie się kolejny pokaz z cyklu "Wielkie kino na wielkim ekranie". Wspólnie obejrzymy jeden z filmów z początków kariery DiCaprio, zanim aktor wsiadł na pokład "Titanica
" i stał się największą gwiazdą ekranu na świecie.
Tradycyjnie to Wy zadecydujecie o tym, który film zostanie wyświetlony w ramach cyklu organizowanego przez Filmweb, Iluzjon
oraz Filmotekę Narodową - Instytut Audiowizualny
. Wystarczy, że weźmiecie udział w ankiecie i zagłosujecie na jeden z tytułów zaproponowanych przez naszą redakcję. Znajdziecie ją na dole newsa.