Leonardo DiCaprio obchodzi urodziny! Jak wyglądały początki jego kariery?

Zagubione wśród prerii miasteczko Redemption ugina się po terrorem swego samozwańczego burmistrza Heroda. Świadomy tego burmistrz co roku rzuca wyzwanie wszystkim - prawdziwym i potencjalnym - wrogom. Pewny swej ręki były rewolwerowiec ogłasza turniej strzelecki: jego uczestnicy losują pary i wraz z wybiciem zegara stają do śmiertelnego pojedynku. Ci, którzy przeżyją przechodzą do następnej rundy. Zwycięzca jest jeden, a zawsze okazuje się nim Herod. Czy tak będzie i tym razem, gdy do turnieju obok wędrownych rzezimieszków stają syn burmistrza, piękna kobieta i zmuszony przez burmistrza pastor?