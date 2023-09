Justin Roiland, współtwórca "Ricka i Morty'ego", z nowymi zarzutami. Seksualne nadużycia i kontakty z nieletnimi

Justin Roiland - nowe kłopoty współtwórcy "Ricka i Morty'ego"

Dziewięcioro z nich twierdzi, że Roiland szybko przenosił dyskusję na seksualne tory. Trzy ze wspomnianych osób były niepełnoletnie (miały 16 lat) w momencie rozpoczęcia kontaktów z twórcą. Zarzuty są poparte zdjęciami, filmikami i postami w mediach społecznościowych, które wskazują na kontakty z twórcą.Poproszony o komentarz prawnik Roilanda Andrew Brettler skierował uwagę mediów na wpis, jaki twórca opublikował w serwisie X (wówczas jeszcze znanym jako Twitter) tuż po tym, jak oczyszczono go z poprzednich oskarżeń. Oświadczenie, w którym wyraził radość z zakończonego procesu, było opatrzone słowem "sprawiedliwość"., napisał wówczas.Cztery miesiące później kobieta skonfrontowała się z nim w SMS-owej rozmowie. Roiland wyraził wówczas zdziwienie, że nie wyraziła ona zgody na seks oralny.Inna kobieta twierdzi, że poznała Roilanda na Twitterze gdy miała 19 lat (on miał wówczas 36 lat). Po jakimś czasie zaproponował, że zafunduje jej przylot do Los Angeles. Ta się zgodziła, choć jej ojciec postawił jeden warunek: musiał wcześniej sam porozmawiać z twórcą.Kiedy ta po fakcie wyraziła, że nie czuje się z tym dobrze, ten obiecał że następnym razem będą sami.Jedna z osób twierdzi, że wzięła udział w imprezie, na której Roiland oferował jej alkohol, mimo że była niepełnoletnia i nie chciała pić. Wyszła z niej, kiedy twórca poprosił ją, by pocałowała inną kobietę.NBC News pisze, że osoby z artykułu postanowiły ujawnić swoje historie, kiedy uświadomiły sobie, że nie tylko one miały podobne doświadczenia z Roilandem . Kontrakt z nim zerwała najpierw stacja, dla której powstaje, a następnie, dla której współtworzył serial, czyli firmy produkującej gry wideo, której był współzałożycielem.