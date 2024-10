"Rick i Morty" przedłużeni o kolejne sezony

"Rick i Morty" ponownie przedłużeni!

- powiedział współtwórca serialu Dan Harmon . Przypomnijmy, że zniecierpliwieni fani obecnie wyczekują emisji ósmego sezonu - ten zadebiutować ma już w przyszłym roku. Oznacza to, że kosmiczne przygody będą trwały jeszcze przynajmniej przez 5 kolejnych lat.- dodał w oświadczeniu prezes Adult Swim, Michael Ouweleen Zaznaczmy, że pokrzepiająca dla fanów wiadomość wcale nie była tak oczywista, niezależnie od fenomenalnych wyników finansowych, które co roku generuje serial Dana Harmona . Jeszcze rok temu nad serialem pojawiły się czarne chmury, gdy Justin Roiland , współtwórca serialu, drugi obok Harmona show-runner oraz głos zarówno Ricka, jak i Morty'ego, został stanowczo odsunięty od produkcji. Było to pokłosiem aktów przemocy domowej, której w 2020 roku rzekomo dopuścił się scenarzysta. Niezależnie od późniejszego oczyszczenia go z zarzutów, Adult Swim zerwało więzi z twórcą, oddało pełną kreatywną kontrolę Harmonowi Scottowi Marderowi oraz zatrudniło nowe aktorskie głosy do wcielenia się w główne role. Od początku zeszłego sezonu ustami Ricka i Morty'ego mówią Ian Cardoni oraz Harry Belden