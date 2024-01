Tak wygląda "Rick i Morty" w stylu anime. A kiedy 8. sezon?

Zobacz pierwszy fragment serialu "Rick and Morty: The Anime"

"Rick i Morty" opóźniony przez strajk scenarzystów

W tym roku na antenie Adult Swim będzie miał premierę. Stacja zaprezentowała klip z pierwszym fragmentem nowego show. Wy możecie go obejrzeć poniżej.opowiadający nowe, oryginalne historie bohaterów. Pierwszy sezon będzie się składał zCeniony reżyser anime doskonale zna świat. Nakręciło bowiem dwie dobrze przyjęte krótkometrażówki:oraz. Jest to spowodowane trwającym przez cztery miesiące w 2023 roku strajkiem scenarzystów.Adult Swim oficjalnie potwierdziło, że ósmy sezon zadebiutuje na antenie stacji dopiero w przyszłym roku., który właśnie trafił na platformę Max,Nastąpiło to po tym, jak twórca serialu. Adult Swim zerwało z nim wtedy kontrakt.Sprawa jednak nigdy nie trafiła do sądu.