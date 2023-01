Twórca "Ricka i Morty'ego" traci kolejne seriale

Justin Roiland traci pracę dla platformy Hulu

Oświadczenie prawnika Justina Roilanda

Współtwórca serialu " Rick i Morty ", Justin Roiland , który użyczał również głosu tytułowym bohaterom, stracił kolejną posadę. Ze współpracy zrezygnował z nim już kanał Adult Swim, teraz. Twórca pracował przy jej produkcjach " Spoza układu " i " Koala Man "., jakie padły pod jego adresem., czytamy w oświadczeniu wystosowanym przez platformę Hulu oraz studio 20th TV Animation. Decyzję upubliczniono dzień po tym, jak związki z twórcą uciął kanał Adult Swim, dla którego powstaje " Rick i Morty ".To opowieść o rodzinie kosmitów, którzy przeprowadzają się na amerykańską prowincję, ale nie potrafią dojść do porozumienia, czy życie tam jest lepsze czy gorsze niż na ich planecie. Roiland użyczał głosu kilku postaciom w serialu. Dotychczas wyemitowano trzy sezony. Zamówione są już dwa kolejne. Roiland był również producentem i, który zadebiutował 9 stycznia. Jego twórcami są z kolei Michael Cusack oraz Benji Samit W dorobku Roilanda są ponadto " Wodogrzmoty małe " oraz " Chłopaki przedstawiają: Czyste zło ".Do sytuacji, o której mowa, miało dojść w styczniu 2020 roku. Powódka złożyła skargę w maju tego samego roku. Jej personalia nie zostały podane do wiadomości publicznej. Podczas częściowo utajnionej rozprawy. Zgodnie z prawem stanu Kalifornia jeśli zarzuty potwierdzą się, Roilandowi grozi do siedmiu lat więzienia.W sierpniu 2020 roku Roiland wpłacił kaucję w wysokości 50 tys. dolarów. Pod koniec tego samego roku został objęty trzyletnim zakazem zbliżania. Wymagał on od niego zachowania odległości co najmniej 100 stóp od osoby, którą miał zaatakować, a także zakazywał kontaktu i nękania jej.– powiedział w cytowanym przez portal Deadline oświadczeniu T. Edward Welbourn, prawnik Roilanda